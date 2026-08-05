ガゼッタ・デロ・スポルトの報道によると、SCフライブルクのGKに対し、ここにきて魅力的な移籍先候補が2つ浮上しているという。それによれば、アトゥボルの代理人を務めるEpic Sportsの奇抜なことで広く知られるアリ・バラトらは現在イタリアに向かっており、移籍についてSSCナポリとユヴェントスと交渉を行う見通しだ。





また、アトゥボルの移籍を実現させ、フライブルクで1シーズンをスタンドで過ごす事態を避けるため、ブライスガウ側にも歩み寄りがあったという。これによれば、スポーツ・クラブがこの24歳のGKに求めているのは、従来報じられていた2000万ユーロではなく1500万ユーロにとどまるようだ。

アトゥボル自身も、今ではかなり妥協する姿勢を見せているという。数カ月前まではプレミアリーグ移籍を一貫して見据えていたが、今では将来的なプレーの場としてセリエAも想定できるようになっている。その背景には、アトゥボルが移籍希望を巡って、結局は予想通りの形で読み違えてしまったという事情もあるようだ。

アトゥボルの移籍ジレンマ：目の前にはバックハウス、しかも関心を示すクラブはわずか

というのも、アトゥボルが退団を強く求める一方で、SCFはすでにブレーメンから1200万ユーロでミオ・バックハウスを獲得し、後任を確保していた。 しかしプレミアリーグの移籍市場は、とりわけGKに関してはさまざまで予測可能な市場のメカニズムにより、まったく活性化していない。そのため一時は、アトゥボルの競技面での要求とスポーツ・クラブの金銭面での要求の双方を満たす買い手が見つからず、突然フライブルクでスタンド行きになる恐れもあった。

これまでのところ、イングランドからアトゥボルとフライブルクに接触したのは、昇格組のハル・シティとコヴェントリー・シティだけだという。今後数年でドイツ代表の新たな正GK候補として名乗りを上げたい24歳にとっては、どちらも魅力が足りなかったようだ。

SSCナポリは実質的にすでに新たな正GKを獲得済み

ユーヴェでは、アトゥボルはおそらくミケーレ・ディ・グレゴリオとGKのレギュラー争いを繰り広げることになるだろう。一方のナポリは、実質的には今夏すでにヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを新たな正GKとして獲得している。29歳の同選手は、昨季すでにFCトリノから1500万ユーロという巨額のレンタル料でアッズーリでプレーしており、その後さらに600万ユーロの買い取り義務付きで正式に獲得された。