kickerとSüddeutsche Zeitungが一致して報じたところによると、このGKは水曜日に決断を下した。1月4日に自らを「ブティック」エージェンシーと称する事務所へ移籍してから約7か月が経ったが、アトゥボルはいまだ新天地を見つけられていない。SCフライブルクに移籍希望を伝え、それに伴って2027年まで残っていた契約の延長を断って以降も状況は変わっていない。

Epic Sportsは、kicker の問い合わせに対し、すでに契約解消を認めたという。同誌は数日前にも、アトゥボルが代理人の仕事ぶりに強い不満を抱いていると報じていた。24歳の同選手には誤った約束がなされていたという。各クラブで正GKが移籍した場合、ボルシア・ドルトムント、ACミラン、アストン・ビラなどで有力な移籍候補になると示唆されていた。しかし、この夏の時点で、これらのクラブでGK交代の動きが見えたことは一度もなかった。

ここ数週間で、アトゥボルがプレミアリーグ移籍の夢を諦めなければならない状況であることは明らかになっている。伝えられるところによると、これまでに提示されたのは昇格組のハルとコヴェントリー・シティに加入する可能性だけだった。だが、ドイツ代表のゴールでマヌエル・ノイアーの後継候補の一人とされる野心的な守護神は、その両クラブに断りを入れたという。今や残された時間は少ない。欧州主要リーグの移籍市場は9月1日に閉まり、5大リーグはすでに開幕を目前に控えている。スペインではすでにリーグ戦が始まっている。

ノア・アトゥボルは今度こそフランクフルトへ移籍するのか？

ブライスガウでスタンド観戦のまま1シーズンを過ごすという悪夢のシナリオを避けるため、アトゥボルは現在、方針転換を図っているようだ。SCフライブルクはすでにSVヴェルダー・ブレーメンからクラブ史上最高額となる1200万ユーロでミオ・バックハウスを獲得し、後継者を確保している。今もっとも現実的な打開策は、どうやらブンデスリーガにあるようだ。

kickerによると、アイントラハト・フランクフルトがアトゥボルに関心を寄せており、本人も現在はマイン川のほとりへの移籍を想像できるようになっているという。ヘッセン勢はFCブレントフォードとのテストマッチで0-7の惨敗を喫した後、新たな正GKを探している。負傷が多くミスも目立つカウア・サントスも、昨夏にヴェルダー・ブレーメンから加入したばかりのミヒャエル・ツェッテラーも、新指揮官アディ・ヒュッターを納得させられていないようだ。

ただし、そもそもフランクフルトがアトゥボルを獲得できるのかという疑問は残る。周知のドラマがあるにもかかわらず、フライブルクは依然として1500万ユーロの移籍金を要求しているとされる一方、SGEは今夏に予定している5000万ユーロの移籍黒字にまだ達していない。そのため、両クラブの間で具体的な交渉はまだ行われていないという。また、現在のGK2人のうち1人を売却する必要もありそうだ。ただ、ツェッテラーは残留を強く望んでいるとされ、カウア・サントスについても多くの失策と負傷の多さを考えると、市場での需要はそれほど大きくないとみられる。

アトゥボルの代替案としては、最近ルーカス・フラデツキーの復帰案も取り沙汰されていた。少なくとも移籍金の面では、より安価に獲得できる可能性が高いからだ。もっとも、36歳の同選手はASモナコでかなり高額な給与を受け取っているとされ、年齢を考えても、せいぜい暫定的な解決策にしかならない。kickerの情報では、フィンランド代表GKへの関心もそれほど熱を帯びていないという。2018年にバイエル・レバークーゼンへ移籍する前、彼は3年間にわたってアイントラハトのゴールを守っていた。

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ノア・アトゥボルの代理人：アリ・バラトは何で知られているのか？

長らく個別トレーニングしか行っていなかったアトゥボルは、現在では少なくとも再びフライブルクのチーム練習に参加しており、kickerによると、フランクフルトでの契約の可能性に加えて他の選択肢も探っているという。ここ最近では、SSCナポリ、オリンピック・マルセイユ、AFCボーンマスが関心を示しているという緩やかなうわさもあった。

一方で、アリ・バラト率いるチームは状況を完全に見誤っていた。これは簡単には説明しがたい事情だ。というのも、Epic Sportsは幅広いコネクションを持っているからだ。同事務所は名の知れた選手たちを数多く抱えている。2023年夏には、モイセス・カイセドの1億3000万ユーロによるチェルシー移籍も成立させた。また、イタリアのスポーツ紙Tuttosport から年間最優秀代理人に2度選ばれているバラトは、FCバイエルンにとっても無名の存在ではない。

昨年、このイラン人代理人はニコラス・ジャクソンのFCチェルシーとの高額レンタル契約をまとめ上げ、その後「アリ・バラトはゲームを再定義した」という見出しの、あまりにも奇妙なプレスリリースで、何よりもまず自らを称賛した。その文書は移籍の公式発表からわずか13分後に出され、業界では通常そこまで詳細に公表されることのない数字まで盛り込まれていた。



