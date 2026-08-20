The Athleticの報道によると、ミヒャエル・ツェッテラーはリーズ・ユナイテッドへの移籍が目前に迫っているという。現地では、新たな守護神ジェームズ・トラフォードの第一控えを務める見込みだ。トラフォードは今夏、マンチェスター・シティからリーズへ4700万ユーロで移籍していた。報道によれば、SGEとの交渉はかなり進展しているという。

ツェッテラーはつい昨季、600万ユーロでヴェルダー・ブレーメンからマイン川沿いへ移ってきたばかりだったが、そこでカウア・サントスを継続的に上回ることはできず、最終的には指揮官ディノ・トップメラーとアルベルト・リエラによる疑問符のつく大勝負の犠牲者となった。

両者の下でツェッテラーは一度は正GKとなったが、その後に再び降格も経験した。シーズン開幕時点では、カウア・サントスは前季に負った十字靱帯断裂の影響による合併症のため、なお離脱を余儀なくされていた。その後、彼はツェッテラーに代わってゴールマウスに立ったが、複数回のミスを犯してベンチに下げられ、それでも年明け後には再び守護神として試される機会を得た。しかし、再度の膝の負傷によってシーズンは終わりを迎えた。

大敗後、フランクフルトが新たな正GK探し

GKのポジションは、あれほど派手に失敗に終わったリエラの後任の下でも、フランクフルトではなお政治問題のままだった。だが、先週末のブレントフォードとのテストマッチで0-7の惨敗を喫したことで、ついにアディ・ヒュッターも我慢の限界に達し、全面刷新を望んでいるようだ。カウア・サントスはこのプレミアリーグのクラブ戦でも再びミスを犯し、今や守護神としての委任を剥奪される見通しとなっている。直近では、フランクフルトが彼を完全に見限り、このブラジル人を売却したいと考えているとのうわさまで強まっていた。

ただ、ツェッテラーの移籍が目前に迫っている現状を踏まえると、それはもはや実現しないだろう。それでもフランクフルトがGK市場で動く可能性は高そうだ。この件では、日曜以降、フライブルク所属のノア・アトゥボルが第一候補と見なされている。

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ノア・アトゥボルの移籍ドラマ 虚偽の約束と代理人との決別

24歳のアトゥボル自身も、この移籍市場でまさにドラマを経験した。その末に、彼は最近になって代理人事務所と決別し、今なお新天地を探している。というのも、アトゥボルにブライスガウでの将来はもはやないからだ。力強いシーズンを送った後、移籍希望を後押しするため、代理人たちに促される形で、5月に2027年を超える契約延長を断っていた。

行き先はプレミアリーグで、欧州カップ戦出場を狙うクラブであるはずだった。アストン・ビラはたびたび有力な移籍先候補として名前が挙がっていた。だが、同クラブではエミリアン・マルティネスが守護神の座にとどまり、さらにイングランドからの確かな関心は、昇格組のハル・シティとコヴェントリーを除けば、これまでのところ伝えられる限り存在していない。

それにもかかわらず、アトゥボルの代理人たちはこのドイツ人GKに対し、各クラブで現在の正GKが移籍することになれば、ボルシア・ドルトムントやACミラン、あるいはアストン・ビラのようなクラブにおいても、依然として自身が有力な移籍候補であるかのように示唆していたという。だが、予想された通り、移籍市場閉幕まで10日となった現在に至るまで、それは起きていない。

アトゥボルに停滞が続く一方で、スポルト・クラブは24歳の意思表明を受けてすぐに動き、その後まもなくミオ・バックハウスを1200万ユーロというクラブ史上最高額で獲得し、新たな正GKとした。アトゥボルは今、契約満了まで1年を残す中で、自身にとって少しでも魅力のある新天地を見つけられなければ、スタンド行きの危機に直面している。過去数年でこのフライブルクのGKはドイツ代表入りをうかがう位置まで評価を高め、将来の正守護神候補とも見なされてきただけに、まさに悪夢のようなシナリオだ。

アトゥボルにとってフランクフルトは今や「最も安定した選択肢」

そうした事情もあって、アトゥボルは現在、フランクフルトへの移籍を十分に前向きに考えられるようだと、最近『kicker』が報じていた。それによれば、欧州のビッグクラブに加わるという完全に失敗に終わった計画に代わる「最も安定した選択肢」がフランクフルトだという。ただ問題は、フランクフルトにそもそもアトゥボルを獲得する余裕があるのかどうかだ。スポルト・クラブは、この誰もが知る苦境にもかかわらず、少なくとも1500万ユーロを求めている。

kickerによれば、フライブルクとフランクフルトの間で具体的な交渉はまだ行われていないという。これはヒュッターの古巣モナコとSGEの間でも同様だ。直近ではフランクフルトはアトゥボルに加え、フランクフルトで絶大な人気を誇るルカシュ・フラデツキーの復帰とも結び付けられていた。ただ、kickerによると、その線は「熱い」ものではないという。

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