契約延長の拒否、移籍希望、高額で後継者が補強され、事態は停滞、オファーはほとんどなく、さらには代理人との決別――この移籍市場の夏は、ノア・アトゥボルにとって長く記憶に残るものになりそうだ。 ドイツ代表の次期守護神と目されるこのGKは、SCフライブルクでの軽率な判断の連鎖によって、スタンド行きを強いられる危機にまで直面していた。

だが、状況はここにきてやや好転している。アイントラハト・フランクフルトがアトゥボルを新たな正GKとして獲得したいと考えており、さらに重要なのは、アトゥボル自身も今ではSGE行きを望んでいることだ。プレミアリーグ行きという夢をかなえる計画が完全に頓挫した中で、アイントラハトを「最も安定した代替案」と見ている。あとは両クラブが何とか合意に達する必要がある。 それでも、アトゥボルには不透明感が増していた数カ月の末に、小さなハッピーエンドが訪れる可能性がある。 その一方で、同じポジションのある選手にとっては、今はそれを夢見ることしかできないだろう。

フロリアン・カステンマイヤーは、胸が張り裂けるように泣いていた。2026年5月17日は、フォルトゥナ・デュッセルドルフにとって真の悪夢であり、クラブの近年史でも最も暗い日の一つとなっただけでなく、このライン地方のクラブのキャプテンにとっても同様だった。グロイター・フュルト戦での無残な0－3敗戦により、シーズン前に自ら昇格候補を名乗っていたチームの衝撃的な降格が決定。その後、34試合を通して生気を欠き、機能不全に陥っていたチームによる数々の情けないパフォーマンスの中でも、とりわけ惨めだったその一戦に対するフラストレーション、痛み、怒りが、カステンマイヤーから一気にあふれ出した。

カステンマイヤーは降格後、唯一ファンに受け入れられた選手となった

この日、カステンマイヤーは、怒りに燃えるデュッセルドルフのサポーターに身の危険を負うことなく近づくことを許された唯一の選手だった。ほかのデュッセルドルフの「チーム」が「俺たちがフォルトゥナで、お前たちは違う」といったチャントとともに罵声の中で追い払われる一方、打ちひしがれたカステンマイヤーはアウェーゴール裏のファンのもとへ歩み寄った。彼は彼らと悲しみを分かち合い、メガホンを使って謝罪の言葉を伝えた。そしてファンは励ましの拍手を送り、何ひとつ責められるようなことをしていなかったキャプテンを抱きしめた。

それは、カステンマイヤーが7年にわたってクラブ内、そしてファンの間で築き上げてきた評価を象徴する光景だった。2020年初頭、当時負傷していたマンチェスター・シティからのレンタルGKザック・ステフェンに代わって、彼はブンデスリーガ後半戦のすべてで正GKを務め、その座を二度と明け渡さなかった。以後のカステンマイヤーは、財政難のため常に変革を強いられていたデュッセルドルフのチームにおいて、数少ない不変の存在の一人となっていた。

主力は来ては去っていったが、カステンマイヤーは残り、2部屈指のGKの一人へと成長した。ライン際や1対1に強く、GKとしてはほとんど見事と言えるほど足元の技術にも優れ、ビルドアップ面でもクオリティーを発揮していた。ただ一方で、ときおり大きなミスもあったが、それも常にすぐに許されてきた。

2年あまり前には、正GKとしてブンデスリーガに戻るという夢がかなう寸前まで行っていた。だが、入れ替え戦第1戦で3－0とリードしながら、デュッセルドルフの脆さはホームでのVfLボーフム戦で歴史的な崩壊を見せた。そして2年後、さらにもう一度歴史的な崩壊を経験した末に、カステンマイヤーはもう限界だった。

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フロリアン・カステンマイヤーが人生で「最も難しい決断」を下す

フォルトゥナで過ごした時間の中で、あまりにも多くのことが起きていた。浮き沈み、2024年のカップ戦準決勝、あと一歩だった昇格、そしてフュルトでの劇的な最悪の結末。新スポーツ担当役員サミル・アラビは、就任後最初の仕事として監督アレクサンダー・エンデと主将カステンマイヤーのもとへ直接マジョルカまで飛んで説得を試みたが、それにもかかわらず、カステンマイヤーは瓦解したフォルトゥナと新契約を結ばない決断を下した。

ブンデスリーガでも正GKを務めたいという野心を持つ2部屈指のGKが、キャリアの充実期にありながら、なぜ苦しい3部降格の道を選ばなければならないのか。カステンマイヤーにとってこの決断は簡単なものではなく、何週間も葛藤していた。もっとも、その点だけは彼に対して否定的に受け取られる余地もあった。というのも、クラブは全面刷新を目前に控え（3部でも有効な契約を持つ選手はわずか7人だった）、本来は即座に明確な答えを必要としていたからだ。

それは「これまでの人生で下さなければならなかった中で最も難しい決断」だったと、GKは感情のこもった声明でクラブへの深い愛着を説得力をもって伝えつつ、同時に今は「新たな道を歩まなければならない」とも強調した。「自分のキャリアにおいて、達成したい目標を設定してきた。できることならフォルトゥナとともに実現したかった。だが、その目標はここ最近で遠く離れてしまった。そして自分はいま、個人としての道を進み続けるために次のステップを踏まなければならない年齢にある」

最終的に、デュッセルドルフで彼を責める者はいなかった。

カステンマイヤーは数多くのクラブを断る：選択を誤ったのか？

だが、フォルトゥナでの苦い終わり方は、カステンマイヤーにとって理解はできるものの、ひょっとすると致命的な決断だったのかもしれない。今や業界内では、彼はあまりに選り好みしすぎたため、最後には駆け引きを誤ったのではないかと、ひそひそ話がささやかれている。

というのも、決して悪くない問い合わせは実際にあったにもかかわらず、彼はいまだ新たなクラブを見つけられておらず、ここ数週間は新たな関心先の話も静まり返っているからだ。

かつてフォルトゥナで自分をキャプテンに任命した元指揮官ダニエル・ティウーネからの誘いも断った。ヴェルダー・ブレーメンでは、カール・ハインの後ろに控えつつ、その座を争う新たな第2GKという役割しか提示されていなかったからだという。さらに、kicker によれば、ヘルタ・ベルリンからのオファーも断ったとされる。ヘルタはチアルク・エルンストをフェイエノールト・ロッテルダムに売却した後、彼を新たな正GKとして迎え入れようとしていた。それでもなお、Rheinische Postによれば、ヘルタからのオファーは依然として残っているという。ただ、現時点ではそれを受け入れていない。ハノーファー96も関心を示していたとされるが、kickerによれば、カステンマイヤーは海外での新天地を好んでいるという。

おそらくカステンマイヤーのプランの中では、オランダ1部あるいはベルギー1部がより重要な位置を占めているのだろう。GKはデュッセルドルフに深く根を下ろしており、何より家庭を大切にする人物だ。3人の子どもがおり、仕事上の決断によって彼らを慣れ親しんだ環境から引き離すことには、あまり積極的ではないのかもしれない。

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カステンマイヤーに残されたハッピーエンドの可能性：まさかのチャンピオンズリーグ出場も？

だが、Berliner Kurierによれば、別の場所で極めて魅力的な選択肢が実際に浮上する可能性もあるという。報道では、コモ1907はすでに2025年夏にもカステンマイヤーに関心を示していたとされ、今や移籍金なしで獲得できる状況となったことで、その関心が再燃する可能性があると、少なくとも同紙は7月末に推測していた。ただし、それ以降この件に関して新たな情報は伝えられていない。

現在、なかなか回り始めないGK市場における最大の敗者の一人かもしれないカステンマイヤーにとって、これはまさに夢のような話だろう。もっとも、そのためには競技面での妥協が必要になる。ジャン・ビュテズはセスク・ファブレガスの下で確固たる地位を築いており、セリエA開幕節のウディネーゼ戦ではキャプテンとしてピッチに立った。つまり、カステンマイヤーは第2GKとして想定される可能性が高い。現在その立場にいるのはエミル・アウデロだが、彼にはバックアップ要員としてユヴェントス移籍の噂がある。

ただ、挑戦者という役割の対価は決して小さくない。もしコモの関心が実際に具体化し、カステンマイヤーがそこに加わることになれば、イタリアで最も勢いのあるクラブの一つへ移ることになる。しかもそのクラブは、セリエA昇格からわずか2年でセンセーショナルにチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。給与面でも、29歳の彼は一歩どころではない前進を果たすことになるだろう。

そうなれば、シーズンを丸ごと無所属で過ごすという現在迫りつつある悪夢のシナリオは、最後には小さな物語へと変わる。彼に対して選り好みしすぎたと非難していた者たちは、ただちに沈黙せざるを得ず、この“待ち”こそが完全に正しい決断だったと認めることになるだろう。

もっとも、現時点ではなお、カステンマイヤーにはどこか敗者のイメージがつきまとっている。だが、アトゥボルの例が示すように、停滞しているドイツと欧州のGK市場も、そこから一気に回り始めることがある。

フロリアン・カステンマイヤー：成績データとスタッツ

クラブ 試合数 失点 無失点試合 フォルトゥナ・デュッセルドルフ 228 320 55 VfBシュトゥットガルトII 57 87 14 FCアウクスブルクII 28 36 8







