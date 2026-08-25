ブンデスリーガ開幕を数日後に控えたなか、フランクフルトのGK人事は再び一気に慌ただしさを増している。少なくともブレントフォードとのテストマッチで0-7の大敗を喫した後には、そうなることは予想されていた。というのも、アディ・ヒュッター監督がその後、カウア・サントスにもミヒャエル・ツェッテラーにも新シーズンを正GKとして任せる考えはないと内部で明確にし、続いてフライブルクのノア・アトゥボルがフランクフルトの本命候補として浮上していたからだ。

つい最近、本人の代理人が主張していたのとは異なり、少なくともツェッテラーは実際にリーズ・ユナイテッド移籍に迫っているようだ。これはkickerが報じている。それによると、週末のツェッテラーのリーズ訪問が考えを変えるきっかけになったという。31歳の守護神は、ジェームズ・トラッフォードの控えとしてプレミアリーグへ移籍することを今では想像できるようになっているとのことだ。移籍金は500万ユーロが見込まれているという。フランクフルトはまさにその金額を、昨夏にツェッテラー獲得のためブレーメンへ支払ったばかりだった。

では、ツェッテラー退団によってアトゥボルのヘッセン州の大都市行きへの道は開けるのだろうか。完全にそうとは言えない。24歳のアトゥボルは、今季の正GK候補として依然フランクフルトの第一希望である一方、フライブルクとの交渉は複雑なものになる可能性がある。

ノア・アトゥボル獲得なるか？ フランクフルトは欧州トップクラブにも注目

kickerによれば、フランクフルトがアトゥボルに対して最低でも要求される1500万ユーロを用意できる、あるいは用意する意思がある可能性は極めて低いとみられている。最近では特別な移籍スキームも取り沙汰されており、アトゥボルがまずフライブルクとの契約を延長し、その後レンタルでフランクフルトへ移籍、フランクフルト側が買い取り義務を受け入れるというものだ。

こうした複雑な状況を受け、マルクス・クレシェらフランクフルト首脳陣の視線は、より低コストな代替案を求めて国際的なトップクラブのベンチへと向かっているという。特に注目されているのは、SSCナポリと、クラブ名は明かされていないロンドンのクラブだとされる。

ナポリでは、まだ昨季に大金を投じて獲得されたばかりのヴァンヤ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチが、ゴールマウスの定位置を争うアレックス・メレトとの争いで、どうやらひとまず後れを取っているようだ。少なくとも開幕戦のジェノア戦では29歳のメレトがゴールを守った。アーセナルでは、かつて世界最高額のGKだったケパ・アリサバラガがダビド・ラヤに次ぐ第2GKとなっている。チェルシーではロベルト・サンチェスが第1GKで、マイク・ペンダースが第2GKだ。トッテナムでは37歳のベテラン、マルティン・ドゥブラフカがアントニン・キンスキーの控えを務めている。

もっとも、フランクフルトは第2GK探しにも乗り出さなければならないかもしれない。というのも、まだ23歳のカウア・サントスにとってベンチで過ごすシーズンは失われた1年になってしまうからだ。kickerは「ブラジル人GKに対してどこかでまだ扉が開くようなら、大規模なGKシャッフルに発展する可能性がある」と記している。

その場合の代替案になり得るのが、現在もなお無所属のフロリアン・カステンマイヤーだろう。フォルトゥナ・デュッセルドルフの元主将にはすでに数多くのオファーが届いていたが、そのすべてを断っていた。例えばブレーメン、ヘルタ・ベルリン、ハノーファー96からのものだ。29歳のカステンマイヤーが、ベルリンでのレギュラーの座よりも控え役を魅力的だと考えるかは不透明だ。むしろ本人は海外移籍を望んでいるとされるが、伝えられるところによれば現時点でそちらの動きはかなり鈍いようだ。

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