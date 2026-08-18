Bild紙の報道によると、24歳の守護神を擁する現所属先フライブルクのほかにも、ヘッセン勢のリストには複数のGKが載っているという。その中には、以前からマイン川のほとりで話題に上っているとされるルーカス・フラデツキーも含まれている。

36歳の同選手は2015年から2018年までフランクフルトに在籍し、その後はサポーターの人気者としてバイヤー・レバークーゼンへ移籍した。2025年夏にはさらにASモナコへ渡り、フィンランド代表GKはそこで破格の給与を受け取っているとされ、契約は2027年まで残っている。そうした事情もあり、再タッグの実現は簡単な話ではない。

それでも、ゴールマウスの課題を解決するうえで、依然としてアトゥボルが優先候補とみられている。 移籍を望んでいるとされるこのGKへの関心は、FCブレントフォードとのテストマッチで0-7の惨敗を喫した後に表面化した。フランクフルトは新たな正GKを探しているとされており、これはスポーツ担当取締役マルクス・クレーシェがプレシーズン中、ミヒャエル・ツェッテラーとカウア・サントスのコンビを維持したいと強調していたことを踏まえると、大きな方針転換となる。「現時点では、この構図に何か変更を加えることはテーマではない」

フランクフルト：ノア・アトゥボル獲得の可能性はどれほど高い？

ただし、Bild によればフライブルクとの交渉は難航が予想される。クラブは1500万～2000万ユーロを求める見通しだ。その前に少なくとも別のGK1人がクラブを離れなければならないが、ここでも次の問題がある。報道によれば、ツェッテラーはSGEを離れる意思がないという。そのため、本来はケヴィン・トラップの後継者になるはずだったサントスの方が、退団候補としてはより現実的とみられている。

若きブラジル人GKはナンバーワンに昇格して以降、数々のミスを犯しており、新シーズンに向けても再び実力を証明する機会が与えられるはずだった。だが、その信頼はすでに再び尽きかけているようだ。ブレントフォード戦でもサントスはまたしても不安定な出来を見せたとされ、それがフロント陣とアディ・ヒュッター監督に、新たな経験豊富な戦力を獲得するという決断を熟させたという。さらに負傷しやすいとみなされている23歳に、そもそも市場があるのかどうかも、この報道では疑問視されている。

また、アトゥボルの移籍金が問題となっているのは、残るスカッドにも補強が必要だからだ。守備にも攻撃にも穴が見えている。前線では引き続きアルノー・カリミュエンドの再レンタルに期待が寄せられている。

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なぜノア・アトゥボルにはまだ新天地が決まっていないのか？

一方のアトゥボルは、数カ月前にフライブルクからの契約延長オファーを断り、移籍希望を伝えて以降、新クラブ探しに必死の状況にある。フライブルクでの将来はもはやなく、ブライスガウアーはすでにクラブ内部の記録額でミオ・バックハウスを新GKとして獲得している。アトゥボルの夢の行き先は依然としてプレミアリーグだが、そこへの移籍は今なお具体化していない。その理由の一つは、昇格組のハル・シティとコヴェントリー・シティに断りを入れたとされていることだ。

kickerの情報によれば、少なくともAFCボーンマスが緩やかな関心を示しているものの、具体的な交渉はまだ行われていないという。これは、同じく関心を持っているとされるオリンピック・マルセイユ、SSCナポリ、ユヴェントスにも当てはまるとされる。だが、イングランド、イタリア、フランスではすでに来週末からリーグ戦が始まるため、アトゥボルとその代理人には時間的なプレッシャーが高まっている。

アトゥボルの代理人はエージェンシーのEpic Sportsで、その代表を務めるのは広く知られた風変わりなアリ・バラトだ。kicker によれば、ドイツ人GKは代理人たちの仕事ぶりに「以前から不満を抱いている」とされ、誤った希望を持たされたという。