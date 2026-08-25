契約延長の拒否、移籍希望、高額で後任が補強される事態、停滞、ほとんど届かないオファー、代理人との決別――。この夏の移籍市場は、ノア・アトゥボルにとって長く記憶に残るものになりそうだ。 将来のドイツ代表正守護神候補は、SCフライブルクでの軽率な判断の連鎖によって、スタンド行きを迫られる危機にあった。

しかし、状況はここにきてやや好転している。アイントラハト・フランクフルトがアトゥボルを新たな正GKとして望んでおり、さらに重要なのは、アトゥボル自身も今やSGE行きを望んでいることだ。プレミアリーグ移籍という夢を実現する計画が完全に頓挫した中で、アイントラハトを「最も安定した選択肢」と見ているという。あとは両クラブが何らかの形で合意に至る必要がある。 とはいえ、数カ月にわたって不透明感が増していたアトゥボルには、小さなハッピーエンドが訪れる可能性が出てきた。 だが、ある同じポジションの選手にとっては、今はまだそれは夢のまた夢だろう。

フロリアン・カステンマイヤーは胸が張り裂けるように泣いていた。2026年5月17日は、フォルトゥナ・デュッセルドルフにとって悪夢そのものであり、近年のクラブ史でも最も暗い日のひとつとなっただけでなく、ラインラント勢の主将にとってもそうだった。グロイター・フュルト戦での壊滅的な0-3敗戦により、シーズン前に自ら昇格候補を名乗っていたチームの衝撃的な降格が決定。その後、34試合を通して生気を欠き、機能不全に陥っていたチームが見せた数々の惨状の中でも最も悲惨なパフォーマンスに対するフラストレーション、痛み、怒りのすべてが、カステンマイヤーからあふれ出した。

カステンマイヤー、降格後にファンから受け入れられた唯一の選手に

この日、激しい怒りに包まれたデュッセルドルフのファンに、身の危険なく近づくことができた唯一の選手がカステンマイヤーだった。デュッセルドルフの「チーム」の他の面々が、「俺たちはフォルトゥナで、お前たちは違う」といったチャントとともに罵声の中で追い払われる一方で、打ちひしがれたカステンマイヤーはアウェー席のファンのもとへ歩み寄った。彼は彼らとともに悲しみ、メガホンを手に謝罪の言葉を届けた。するとファンは励ましの拍手を送り、再び何の落ち度もなかった主将を抱きしめた。

それは、カステンマイヤーが7年にわたってクラブ内とファンの間で築き上げてきた評価を象徴する光景だった。2020年初頭、当時負傷していたマンチェスター・シティからのレンタルGKザック・ステッフェンに代わって、ブンデスリーガ後半戦の全試合で正GKを務めると、その地位を二度と手放さなかった。それ以降のカステンマイヤーは、厳しい財政事情により絶えず変化を強いられていたデュッセルドルフのチームにおける数少ない不変の存在となった。

主力選手は現れては去っていったが、カステンマイヤーは残り、2部でも屈指のGKのひとりとなった。ライン上の対応や1対1に強く、GKとしてはほとんど見事と言えるほど足元の技術にも優れ、ビルドアップの質も備えていたが、一方で時折大きなミスもあった。それでも彼はいつもすぐに許されていた。

2年あまり前には、正GKとしてブンデスリーガ復帰の夢が叶いかけた。だが、入れ替え戦第1戦で3-0とリードしながら、デュッセルドルフのもろい精神構造はホームでVfLボーフム相手に歴史的な崩壊を見せた。そこから2年、そしてもうひとつの歴史的崩壊を経て、カステンマイヤーはもう耐えられなかった。

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フロリアン・カステンマイヤー、人生で「最も難しい決断」を下す

フォルトゥナでの時間には、あまりにも多くのことがあった。浮き沈み、2024年のカップ戦準決勝、あと一歩だった昇格、そしてフュルトでの劇的な最悪の結末。新たにスポーツ担当取締役に就任したサミル・アラビは、最初の職務としてすぐにマジョルカへ飛び、アレクサンダー・エンデ監督と主将カステンマイヤーに会って慰留に努めたが、それでもカステンマイヤーは崩壊状態にあるフォルトゥナとの新契約にサインしない決断を下した。

ブンデスリーガでも正GKとしてプレーしたいという野心を持つ2部屈指のGKが、選手として最も充実した年齢で、なぜ苦しい3部行きを受け入れなければならないのか。この決断はカステンマイヤーにとって容易なものではなく、何週間も葛藤し続けた。もっとも、この点だけは彼に対してやや否定的に受け止められた面もあった。というのも、クラブは大改革を目前に控え（有効な3部契約を持つ選手はわずか7人だった）、本来であれば即座に明確な答えを必要としていたからだ。

GKは感情のこもった声明の中で、「これまでに下した中で最も難しい決断だった」と語り、クラブへの深い愛着を真摯に伝えた一方、「新たな道を歩まなければならない」とも強調した。「自分のキャリアには達成したい目標があります。本当ならフォルトゥナとともに実現したかった。でも、その目標は最近ますます遠のいてしまった。そして自分は今、個人としての道を進み続けるために次のステップを踏まなければならない年齢にあります」

結局のところ、デュッセルドルフで彼を責める者はいなかった。

カステンマイヤーは数多くのクラブを断る：賭けに敗れたのか？

ただ、フォルトゥナでの苦い別れは、カステンマイヤーにとって理解可能ではあっても、致命的な決断になった可能性もある。今では業界内で、彼はあまりに選り好みしすぎた結果、最後には賭けに敗れたのではないかというささやきも聞こえてくる。

というのも、決して悪くない問い合わせは実際に届いていたにもかかわらず、彼はいまだ新天地を見つけられておらず、ここ数週間は新たな関心クラブの話も静まり返っているからだ。

かつてフォルトゥナで彼を主将に任命した恩師ダニエル・ティウネからの誘いも断った。ヴェルダー・ブレーメンでは、カール・ハインの後ろに位置しつつ、その座を争う新たな第2GKという役割しか約束されていなかったためだ。また、kicker によれば、ヘルタBSCからの誘いも断ったという。ヘルタはチアルク・エルンストをフェイエノールト・ロッテルダムへ売却した後、彼を新たな正GKとして迎え入れようとしていた。さらに、Rheinische Postによれば、現在もヘルタからのオファーは残っているという。ただし、彼はこれまでのところ受け入れていない。ハノーファー96も関心を示したとされるが、kickerによれば、カステンマイヤーは海外クラブを優先しているという。

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カステンマイヤーに残されたハッピーエンドの可能性：チャンピオンズリーグ出場も？

そして海外では、Berliner Kurierによれば、実際に非常に魅力的な選択肢が浮上する可能性があるという。報道では、コモ1907は2025年夏の時点ですでにカステンマイヤーに関心を示していたとされ、今は移籍金なしで獲得可能となったことで、その興味が再燃するかもしれないと同紙は7月末に推測していた。ただ、その件に関しては以降、新たな情報は出ていない。

現在、ゆっくりとしか回っていないGK市場における最大の敗者のひとりかもしれないカステンマイヤーにとって、これは夢のような話だろう。ただし、そのためには競技面で譲歩を強いられることになる。ジャン・ビュテズはセスク・ファブレガスの下で確固たる地位を築いており、セリエA開幕のウディネーゼ戦ではキャプテンとしてピッチに立った。つまり、カステンマイヤーは第2GKとして構想される可能性が高い。現在その立場にいるのはエミル・アウデロだが、彼はバックアップとしてユヴェントス移籍の可能性が取り沙汰されている。

そのチャレンジャー役には、無視できない見返りがある。もしコモの関心が現実のものとなり、カステンマイヤーがそこでプレーすることになれば、イタリアで最も勢いのあるクラブのひとつへと移ることになる。このクラブは、セリエA昇格からわずか2年でセンセーショナルにチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。給与面でも、29歳の彼は一歩どころではない前進を遂げることになりそうだ。

そうなれば、無所属のままシーズンを迎えるという現在の悪夢のシナリオは、最後にはちょっとしたおとぎ話へと変わるだろう。彼が選り好みしすぎたと批判していた人々も、すぐに口をつぐみ、彼の慎重な姿勢こそが完全に正しい決断だったと認めざるを得なくなるはずだ。

もっとも、現時点ではカステンマイヤーにはどこか敗者のイメージがつきまとっている。ただ、アトゥボルの例が示すように、ドイツそして欧州の停滞したGK市場も、突然また動き出すことがある。

フロリアン・カステンマイヤー：成績データとスタッツ

クラブ 試合数 失点 クリーンシート フォルトゥナ・デュッセルドルフ 228 320 55 VfBシュトゥットガルトII 57 87 14 FCアウクスブルクII 28 36 8







