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国内リーグ再開前、最後となる第6節の試合を振り返る。

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20時45分から行われたネーションズリーグ第6節の残る試合。準々決勝とプレーオフの組み合わせ、降格回避を懸けた対戦に加え、降格チームも正式に決まる、最後の重要な一戦となった。

リーグAグループ3では、すでに突破を決めているポルトガルがカーディフでウェールズに3-2で勝利。ミランのFWゴンサロ・ラモスは59分間プレーしたが、ポルトガル代表とミランでの直近の試合に続いて無得点に終わり、今夜も期待外れだった。

一方、コペンハーゲンでは、ナポリのFWホイルンドを擁するデンマークと、ハーランドを擁するノルウェーによる重要な直接対決が行われた。準々決勝進出には勝ち点3が必要なアウェーチームに対し、ホームチームは引き分け以上でよかった。試合は劇的な展開に。ボローニャのヘッゲムの大きなミスから、ナポリ所属のホイルンドがデンマークを先制に導く。続いてイサクセンのアシストからホイビュアが追加点を挙げた。その後、オドゴーのアシストを受けたハーランドが無人のゴールに決めて1点差に。ノルウェー代表61試合で67得点目となった。さらに終盤、アーセナルの主将が同点弾を決める。ラストプレーでは、元サンプドリアのアンデルセンがエリア内でハンドを犯し、ノルウェーにPKが与えられた。キッカーを務めたマンチェスター・シティのFWはこれを決め、スコアを2-3とし、ノルウェーを優勝を争うベスト8へと導いた。自身は代表61試合で68得点目となった。

リーグBグループ2では、北アイルランドとハンガリーがブダペストで首位を争った。北アイルランドが引き分け、勝ち点12対11と1ポイントのリードを守った。一方、残留が懸かったウクライナ対ジョージアは1-0。ジョージアは無得点に終わり、リーグCへの降格が決まった。

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リーグBグループ3では、すでに昇格を決めているオーストリアが、直接降格となるイスラエルと引き分けた。アイルランドはダブリンでコソボを3-0で下し、プレーオフに進んだ。

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リーグBグループ4では、スウェーデンがすでに昇格を決めている。ユヴェントス所属のケリム・アライベゴヴィッチを擁するボスニアも同様だ。アライベゴヴィッチはホームでのルーマニア戦に先発。一方、ルーマニアは敗れ、インテル所属のピオトル・ジエリンスキを擁するポーランドが残留を決めた。

デンマーク 2-3 ノルウェー：11分 ホイルンド（デンマーク）、15分 ホイビュア（デンマーク）、37分 ハーランド（ノルウェー）、83分 ウーデゴール（ノルウェー）、90＋6分 ハーランド（ノルウェー）

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ウェールズ 2-3 ポルトガル：11分 ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル）、13分 ブルックス（ウェールズ）、40分 トーマス（ウェールズ）、43分 ネト（ポルトガル）、70分 フォルブス（ポルトガル）

ボスニア 2-1 ルーマニア：6分 ビルリゲア（ルーマニア）、44分 タヒロヴィッチ（ボスニア）、82分 バイラクタレヴィッチ（ボスニア）

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アイルランド 3-0 コソボ：28分 パロット（PK、アイルランド）、50分 パロット（アイルランド）、75分 モイラン（アイルランド）

イスラエル 1-1 オーストリア：36分 D・ペレツ（イスラエル）、62分 カライジッチ（オーストリア）

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ポーランド 1-1 スウェーデン：16分 ベネディチャク（ポーランド）、25分 H・ラーション（スウェーデン）

ウクライナ 1-0 ジョージア：4分 シカン（ウクライナ）

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ハンガリー 1-1 北アイルランド：35分 ヴァルガ（ハンガリー）、65分 デヴェニー（北アイルランド）