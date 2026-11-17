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各国リーグ再開前、ネーションズリーグ第6節の最終戦が行われる。

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今夜20時45分からは、ネーションズリーグ第6節の残る試合も行われる。準々決勝の顔ぶれやプレーオフ、残留を懸けた対戦カードに加え、降格するチームも正式に決まる重要な最終戦だ。

試合が行われるのはリーグA・グループ3。すでに突破を決めたポルトガルは、カーディフでウェールズと対戦する。ミランのFWゴンサロ・ラモスが先発。ポルトガル代表とミランでの直近の試合ではゴールから遠ざかっている。一方、コペンハーゲンでの重要な直接対決では、ナポリのFWホイルンドを擁するデンマークと、ハーランド擁するノルウェーが激突。アウェーのノルウェーは、準々決勝進出につながるプレーオフに進むために勝利が必要だが、ホームのデンマークは勝利か引き分けでいい。ボローニャのヘッゲムの大きなミスから、ナポリ所属のホイルンドがデンマークに先制点をもたらすと、イサクセンのアシストからホイビュアが追加点。その後、オドゴーのアシストを受けたハーランドが無人のゴールに決め、1点を返した。ハーランドはこれがノルウェー代表61試合で67ゴール目となった。

リーグB・グループ2では、勝ち点11の北アイルランドと同10のハンガリーが、ブダペストで首位を争う。ウクライナ対ジョージアでも同様に、降格を懸けた一戦が行われる。

リーグB・グループ3では、オーストリアの昇格がすでに決まっている。そのオーストリアと対戦するイスラエルは、ダブリンで対戦するアイルランド、コソボと、昇格、プレーオフ、降格を巡る順位を争う。アイルランドとコソボの勝ち点は、それぞれ5と6だ。

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リーグB・グループ4では、スウェーデンと、ユヴェントスのケリム・アライベゴビッチを擁するボスニアがすでに昇格を決めている。アライベゴビッチはホームでのルーマニア戦に先発。ルーマニアは、インテルのピオトル・ジエリンスキを擁するポーランドと、リーグB残留かリーグC降格かを争う。ポーランドはスウェーデンをホームに迎える。

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デンマーク対ノルウェー 2-1：11分 ホイルンド（デンマーク）、15分 ホイビュア（デンマーク）、37分 ハーランド（ノルウェー）

ウェールズ対ポルトガル 2-2：11分 ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル）、13分 ブルックス（ウェールズ）、40分 トーマス（ウェールズ）、43分 ネト（ポルトガル）

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ボスニア対ルーマニア 1-1：6分 ビルリジェア（ルーマニア）、44分 タヒロビッチ（ボスニア）

アイルランド対コソボ 1-0：28分 パロット（アイルランド、PK）

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イスラエル対オーストリア 1-0：36分 D・ペレツ（イスラエル）

ポーランド対スウェーデン 1-1：16分 ベネディチャク（ポーランド）、25分 H・ラーション（スウェーデン）

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ウクライナ対ジョージア 1-0：4分 シカン（ウクライナ）

ハンガリー対北アイルランド 1-0：35分 ヴァルガ（ハンガリー）