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フラムの新星ジョシュ・キングが、イングランドA代表にすぐに溶け込めたことについて語り、自身の成長を支えた重要な存在としてレアル・マドリーのスター、ジュード・ベリンガムを挙げた。19歳のMFは、イングランド代表がクロアチア、スペインとの重要なネーションズリーグの試合に備える中、トーマス・トゥヘル監督が発表した最新の招集メンバーにサプライズ選出された。

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ベリンガムがメンター役を担う

キングの台頭は、ここまでのプレミアリーグで際立つ話題の一つとなっており、その成長は代表の舞台でも正式に認められた。フラムの10代の選手は、今年初めにフロリダで行われたワールドカップ前のトレーニングキャンプでA代表の環境を経験していたが、今度のネーションズリーグ2連戦に向けたメンバー入りが、公式戦に向けて初めて招集された機会となる。代表チームでは、世界のサッカー界を代表する選手たちが率いる、支え合いのある環境に身を置いている。

代表合宿での経験を振り返った多才なMFは、イングランド代表の主力選手たちから受けた影響を語った。「［ワールドカップ前の合宿では］多くの人から学びました。僕にとってジュードは大きな存在でした。面倒を見てくれて、チームに溶け込めるようにしてくれました。そういう選手はたくさんいました。ハリー・ケインもそうです。僕を温かく迎え、合宿中ずっと助けようとしてくれた選手の一人です」とキングは語った。『イブニング・スタンダード』が伝えている。

フラムのアカデミー出身であるキングは、イングランド代表のロッカールームに根付く文化を称賛し、選手たちの強みは技術面だけにとどまらないと指摘した。「それは、今のイングランド代表にあるものの素晴らしさを示しています。みんなピッチ上で優れた選手であるだけでなく、人としても本当に素晴らしいんです」と付け加えた。19歳のキングは、チームに新たに加わった選手としての重圧の中でも力を発揮しているようだ。

イングランド代表の夢をかなえる

キングにとって今週は、クレイヴン・コテージで積み重ねてきた長年の努力が実を結ぶ時だ。アルバロ・アルベロア監督の下で、キングはレギュラーに定着している。このMFは以前から大成を期待されてきたが、A代表への招集は本人にとってなお非常に大きな意味を持つ。木曜日のクロアチア戦と日曜日のスペイン戦のメンバーに選ばれたことを、キャリアの重要な節目と捉え、誇りを語った。

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「イングランド代表でプレーすることは夢です。そこに一歩近づけたのは素晴らしい成果ですし、長い間目指してきたことです」とキングは語った。謙虚な姿勢ですでにコーチングスタッフからの評価も得ているMFは、新監督への感謝も口にした。「僕を信頼してくれた監督に感謝しています」と話している。

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トゥヘル監督の下で発揮する戦術的柔軟性

キングがトゥヘル監督の構想に食い込んだ主な理由の一つは、その際立った万能性にある。ドイツ人指揮官は、コール・パーマーら他の主力選手のメディカルチェックを経て、すでに起用の選択肢を試しており、キングを攻撃の最終局面で複数の役割を担える選手と見ている。金曜日の記者会見では、本来は中央でプレーするゲームメーカーであるキングについて、右ウイングの候補としても名前を挙げた。

新たな時代へ移るイングランド代表のために、キングは自分のプレーを喜んで適応させるつもりだ。「監督のためなら、どこでも喜んでプレーします」とキングは述べた。「自分のプレーに別の要素も加えなければなりません。サイドでは守備のカバーや、相手の背後へのランニングが必要になるかもしれません。僕はさまざまなポジションでプレーできます。それが、ここに呼ばれた理由の一つだと思います」

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イングランド代表にとって重要な一週間

注目の代表ウィークが始まる中、期待の若手キングは、トゥヘル監督の戦術的な指導の下、イングランド代表でついに初出場を果たす機会を心待ちにしている。ネーションズリーグのグループステージ最終2試合を迎える代表チームにとって、今度の試合は大会の重要な終盤戦に向けた節目となる。

まずは今週木曜日、ホームの利を生かして粘り強いクロアチアを迎える。その初戦に続き、トゥヘル監督率いる野心的なチームは日曜日にスペインの首都マドリードへ遠征し、現世界王者スペインと対戦する。大会のグループステージを締めくくる、手に汗握る一戦となりそうだ。