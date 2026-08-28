ネマニャ・グデリは今季、一度だけヨハン・クライフ・アレナに戻ってくる可能性が極めて高いようだ。フリーとなっているセルビア人MFは、マッテオ・モレットによれば、よりによってヘタフェとの合意に近づいているという。ヘタフェは金曜日に行われたカンファレンスリーグの組み合わせ抽選で、グデリの古巣アヤックスと同組になった。

34歳のグデリは、6月にセビージャとともに退団が最善の選択肢だとの結論に至り、現在は無所属となっている。ブレダ出身のグデリはクラブでヨーロッパリーグを2度制し、261試合に出場。絶対的なクラブレジェンドとして新たな道を歩み始めた。

モレットは、ヘタフェとグデリの交渉が最終段階に入っていると伝えている。そのため、ホセ・ボルダラス監督が希望していた補強を迎え入れるのも時間の問題となりそうだ。

ボルダラスは2023年にヘタフェの監督に復帰。それ以前にも2016年から2021年まで同クラブで成功を収めていた。2020年にはヨーロッパリーグ決勝トーナメント進出プレーオフでアヤックスと対戦した際の指揮官でもあった。

ヘタフェはホームでの第1戦を2-0で制し、アムステルダムでの第2戦には2-1で敗れたものの、次ラウンド進出を決めた。ただ、この2試合をめぐってはスポーツ面そのものが話題になることはほとんどなかった。

特にスペインでの第1戦では、ヘタフェの選手たちがアヤックスの選手たちを大いにいら立たせた。デイベルソン、マルク・ククレジャ、アラン・ニョム、ダコナム・ジェネといった選手たちは、狡猾なプレーや大げさな振る舞いで強い不快感を招いた。

そのため、抽選ではヘタフェが最も注目を集める対戦相手として位置づけられた。Ziggo Sport のスタジオでは、特にデイベルソンの問題視されたプレーの映像がすぐに流された。

アヤックスが今季いつヘタフェと対戦するのかは、現時点ではまだ不明だ。UEFAはまだ試合日程を発表していない。ヘタフェはアヤックスのほか、ブライトン、ルガーノ、インテル・エスカルデス（いずれもホーム）、イベリア・トビリシ、ウニベルシタテア・クラヨーヴァ（いずれもアウェー）とも対戦する。