セビージャは公式チャンネルで、ネマニャ・グデリとの契約を双方の合意で解除すると発表した。ブレダ出身の彼は2019年に広州恒大から加入し、7シーズンでクラブのレジェンドとなった。

現在34歳のグデリは2019年、広州恒大からフリーでセビージャへ移籍。1年後にヨーロッパリーグ制覇を達成した。

グデリは主力として2023年に2度目のEL制覇に貢献したが、リーグ戦では近年苦戦していた。

EL制覇後、クラブは巨額負債でラ・リーガの順位を落とし降格危機に瀕したが、主将グデリのリーダーシップで辛うじて回避した。

クラブは公式サイトで「グデリは困難な時期をチームを率い、2度のヨーロッパリーグ制覇とすべてのセビージャ・ファンの尊敬を得て去る」と発表した。契約は6月末までで、その後はフリーエージェントとなる。

セビージャでは通算261試合に出場し、外国人選手としてはクラブ史上5位の出場数。上回る選手はイヴァン・ラキティッチ（323試合）、フレデリック・カヌテ（290試合）、レナート（284試合）、イグナシオ・アチュカロ（280試合）だけだ。

グデリはSNSで退団について言及しておらず、休暇中に去就を考える見込みだ。セルビア代表として75試合に出場したが、ワールドカップ出場は果たせなかった。