サッカー解説者で元マンチェスター・ユナイテッドのスターであるギャリー・ネビルは、マンチェスター・シティが今季プレミアリーグのタイトル獲得に成功すれば「地獄の釜の蓋が開く」と断言した。これは、同クラブが重大な財務違反を犯したとして有罪とされた判断を受けてのものである。

マンチェスター・シティは、9シーズンにわたってリーグの財務規則に違反したとされるすべての罪で有罪となったうえ、プレミアリーグの調査への協力を怠ったことに関連する大半の罪でも有罪とされ、不透明な時期を迎えている。同クラブは「10年近くにわたって組織的にプレミアリーグの規則に違反した」として告発された。シティに対する130件の告発に関する衝撃的な報告書では、9億ポンドにのぼる金額を「架空の」商業取引で隠していたことも明らかになった。

一方、マンチェスター・シティはこれまで一貫していかなる違反も否定しており、正式に控訴したうえで無実を証明すると表明している。同クラブが大幅な勝ち点はく奪、あるいは巨額の罰金という処分を受けるとの見方があるが、法廷闘争に臨もうとするクラブの意向が、事態をさらに複雑にする可能性がある。

ネビルは、マンチェスター・シティがリーグのタイトルを掲げるという事態を避けるためには、2月か3月までにこの問題に決着をつけるべきだとの見解を示している。番組「オーバーラップ・デイリー」での発言として、英紙「ザ・サン」はネビルの次の言葉を伝えた。「マンチェスター・シティが今年リーグ優勝を果たす姿を見るのは、非常に受け入れがたいことだろう」。

さらにこう続けた。「もしマンチェスター・シティが5月にプレミアリーグのタイトルを掲げるようなことになれば、地獄の釜の蓋が開くと思う。この問題は2月か3月までに対処されるべきだと考えている」。

ネビルはまた、自身がサルフォード・シティのオーナーであることからその要件を熟知した経験と知識に基づき、マンチェスター・シティはプレミアリーグのオーナー・株主テストに不合格となるだろうと主張した。これに関連して彼はこう付け加えた。「オーナーであり経営者である私は、このテストの実際の基準を知っている。もしそれが、私が経営者でありオーナーであるために従わなければならないのと同じテストであるならば、彼らは不合格になるだろう。話は至って単純だ」。