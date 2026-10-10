ネト、ブラジルでの最後の試合で主審を侮辱：出場停止でカリアリ対ユベントスを欠場

ロカテッリ、ユルディズ、テュラム、グラバラだけではない。ルチアーノ・スパレッティ監督は、明日20時45分にウニポル・ドムス・アレーナで予定されているユヴェントスのカリアリ戦で、ノルベルト・ネトも欠くことになる。度重なる不運に見舞われているポーランド人GKの代役として、数週間前にボタフォゴでの最後の経験を終えてフリーとなっていたブラジル人GKがユヴェントスに復帰したばかりだったが、ブラジルで科された出場停止処分のため、新たなチームメートとともにサルデーニャへ向かうことはない。ユヴェントスのGK陣は、正守護神ヴィカーリオに加えてピンソーリオとラドゥで構成されることになる。





経緯 ― 事の発端は5月30日。ブラジレイロン第18節で、ボタフォゴがバイーアの本拠地に乗り込んだ試合だった。ホームのバイーアはコパ・スダメリカーナ出場圏とリベルタドーレス予選圏の間を行き来しており、ネトのチームは2つ目の大陸大会出場の可能性の周辺にいたものの、降格圏に対して勝ち点3差しかなかった。ボタフォゴがリードして迎えた前半アディショナルタイム7分のうち2分が経過した場面で、現在ユーヴェに所属するGKはボールを手でつかんだまま長く保持した。若い主審ダヴィ・デ・オリヴェイラ・ラセルダの判断では8秒を超えており、新ルールを適用してバイーアにCKを与えた。するとネトは、数日後にSNSで謝罪した際に自らも認めたように、我を失い、主審への罵倒を始めた。





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出場停止処分 -「くそったれの息子め……、くたばれ……ガキが」と、ダヴィ・デ・オリヴェイラ・ラセルダ主審は試合報告書に記し、ネトにレッドカードを提示した。ネトのボタフォゴでのキャリアはそこで終わることになる。リーグ戦の中断と契約が更新されないことを踏まえると、そこで幕を閉じた形だ。ブラジル人GKは「審判団の名誉を傷つけた」との罪状でスポーツ司法高等裁判所に提訴され、この違反には最低4試合の出場停止が科される可能性があった。しかし、代理人弁護士は裁判官に対し、訴因を「単純侮辱」へと切り替えるよう説得することに成功。その結果、処分は1試合の出場停止にとどまり、カリアリ戦で消化されることになった。