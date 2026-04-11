ネグレラ事件が「エル・クラシコ」に影を落とす。レアル・マドリードはバルセロナに栄誉のパレードを許すのか？

シーズン終盤、レアル・マドリードはホームでジローナと1-1で引き分け、リーグ優勝が遠のいた。これを受け、バルセロナとの“栄誉の列”問題が再浮上している。

ジャーナリストのギヨム・ボラス・ペレス氏はSNS「X」に「レアルがクラシコまでに1敗し、バルサが全勝すれば栄誉のアーチが実現する」と投稿し、議論を呼んだ。

レアル支持のスペインサイト「デフェンサ・セントラル」は、この状況で栄誉のアーチを行うのは「スキャンダル」で、平等なスポーツ精神に「失礼」だと批判した。

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ファンも、未解決の「ネグレイラ事件」を「最後の一滴」と表現し、バルセロナに敬意を示す必要はないとする。

同クラブは、 同サイトは、訴訟の当事者となったことで両クラブの信頼関係が深刻に損なわれたと指摘。クラブは、エンリケス・ニゲラ元審判委員会副委員長への長期にわたる不審な支払いについて徹底調査を要求している。その支払いは彼が退職した直後に停止された。

彼らは「責任の明確化」と、同組織と関わりがあった審判の任命停止を求め、説明がないことを強く疑っている。

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一方バルセロナは、レアルの主張を同クラブを傷つける戦略と反論。支払いは正当なコンサルティング対価であり、司法手続きの長期化を避けるべきだと主張している。

栄誉の通路を通ることは義務ではない。それでも過去には両クラブが互いにこの慣習を行ってきた。

しかし現在は法的な対立やスポーツ面の緊張があり、特にカンプ・ノウでのクラシコではこうしたジェスチャーを行うのは難しい。

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レアル・マドリードはネグレイラ事件の早期解決を求め、競争の信頼回復を強調。一方バルセロナは、栄誉の列の有無に関わらずタイトル獲得とライバルの追い込みを狙う。

次戦で栄誉のパレードはあるのか、それとも緊張が優先されるのか。その答えが、熱戦の行方を左右する。