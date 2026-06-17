ネグレイラ問題の激化を受け、バルセロナがペレスを驚かせる公式な動きに出た。

バルセロナは、ライバルであるレアル・マドリードとの対立に決定的な一手を打った。これは、レアル・マドリードがネグレイラ問題の対応を強化し、欧州サッカー連盟（UEFA）に対しバルサへの処分を求めたとする声明を発表してから数時間後のことだった。

レアル・マドリードは本日水曜日、UEFAに対し、元審判委員会副委員長ホセ・ニゲイラへの支払い再調査を正式に申し立てた。

これを受けバルセロナは数時間後に声明を発表。5月12日と13日に行われたフロレンティーノ・ペレス会長の発言を問題視し、同氏への措置を要求した。

バルサは公式声明で「ラ・リーガ、スペインサッカー連盟、スペイン審判委員会に措置を講じるよう求める」と発表した。

ラファエル・ユスティ会長は同日、ラ・リーガのハビエル・テバス会長、 スペインサッカー連盟のラファエル・ロサン会長、審判技術委員会のフランシスコ・ソト委員長にも同様の書簡を送った」

バルセロナは「これらの発言は事実無根であり、1部リーグの競技の尊厳と評判、審判コミュニティ全体に対する深刻な攻撃で、スペインのプロサッカーの信頼性を損なう」と主張した。

バルサはさらに「当クラブはリーグ主催者と審判員に対し、各組織の評判を守るよう強く求める。 当クラブが先日和解を申し入れたように、各機関の威信と公正さを守るため、関係当局は権限の範囲内でペレス氏に対し必要な法的措置を早急に講じるよう要請する」と述べた。

ペレス氏は「ニグレラ事件はサッカー史上最悪のスキャンダル」と述べ、自クラブがラ・リーガで不利益を被っていると主張。さらに、ニグレラ時代の審判が今も試合を担当していると断言し、バルセロナはこれに強く反発した。