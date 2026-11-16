ネグレイラ事件：バルセロナが裁判所を無視、レアル・マドリーの要求に応じず

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ネグレイラ事件が最も重要な局面の一つを迎えようとしている。報道によると、レアル・マドリーが司法捜査への追加を求めた財務書類や監査報告書を、バルセロナはいまだに提出していないという。長年にわたりカタルーニャのクラブにつきまとってきたこの事件の行方が決まる前に、大きな意味を持つ可能性がある動きだ。

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報じたのは ウェブサイト『トリブナ』。同サイトによると、バルセロナはレアル・マドリーが閲覧を求めている財務報告書や監査報告書を、現時点でまだ提出していない。この要求は当初、予審判事のアレハンドラ・ヒルによって却下されたものの、その後バルセロナ県裁判所がレアル・マドリーの請求を一部認めていた。

レアル・マドリーが求めているのは、2010年から2021年にかけてのバルセロナの財務管理に関する書類で、「KPMG」「プライスウォーターハウスクーパース」「デロイト」「クロール」といった国際的な監査・調査会社が作成した報告書も含まれている。

レアル・マドリーは、これらの書類によって、スペインの元審判技術委員会副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに関係する企業へバルセロナが行った支払いについて、さらなる詳細が明らかになる可能性があると考えている。また、同氏が2018年に職を退いた後の数年間についてもクラブの会計を精査し、その後も別の支払いが続いていたかどうかを確認したい考えだ。

事件の発端となった730万ユーロ

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事件の根源は、ネグレイラがスペインサッカー連盟の審判技術委員会副委員長を務めていた間、バルセロナが長年にわたって同氏と息子ハビエルに関係する企業へ行っていた支払いにある。

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この件を扱った捜査や報道によると、2001年から2018年までの期間にこれらの支払いは約730万ユーロに上った。この期間、ネグレイラはスペインの審判組織において要職を担う人物の一人だった。

事件が報道によって明るみに出たのは2023年のこと。当局がバルセロナと審判関係者との金銭的な関係の実態、そしてその支払いが実際のコンサルティング業務に対する対価だったのか、それとも審判組織に影響を及ぼそうとする試みに結びついていたのかについて捜査を開始すると、事態はたちまちスペインサッカー界を揺るがす司法・スポーツ両面の危機へと発展した。

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バルセロナは、資金は審判に関する技術的・コンサルティング的な報告書の対価として支払われたものであり、クラブが判定に影響を与えようとしたり、ピッチ上で優遇措置を得ようとしたりしたことはないとの主張を崩していない。

一方のレアル・マドリーは、カタルーニャのクラブと審判技術委員会で影響力のある地位にあった人物との関係の性質を踏まえれば、それに関わるすべての財務上の詳細を明らかにする必要があるとの立場だ。捜査記録に加えるよう求める書類の範囲拡大にこだわる理由もそこにある。

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決定を前に最後の証言

今回の動きは、予定されていた証人尋問がすべて終了し、司法捜査が最終段階に差し掛かっているタイミングで起きた。

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最後に証言台に立ったのは、バルセロナ・アトレティックの元監督ジェラール・ロペスと、同Bチームの元デリゲートであるトニ・アロンソの2人。ネグレイラの息子ハビエル・エンリケスが作成した審判に関する報告書の性質について語った。

『エル・パイス』紙によると、2人はこれらの報告書が存在していたことを認めた。さらにジェラール・ロペスは技術面での有用性を擁護し、報告書には審判に関する詳細かつ最新の情報が含まれており、Bチームを率いていた時期に役立ったと説明。とりわけ、同カテゴリーの試合はプロチームの試合ほど幅広くテレビ中継されていなかったという。

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これらの証言は予定されていた尋問の締めくくりとなったことから、特別な意味を持つ。これにより、バルセロナに提出が求められている財務書類が、アレハンドラ・ヒル判事が事件の今後について判断を下す前の最大の懸案事項の一つとなった。

レアル・マドリーは当初、これらの報告書の閲覧請求を予審判事に退けられていたが、不服を申し立て、バルセロナ県裁判所から一部承認を勝ち取った。同裁判所は、自らが認めた範囲に沿って書類を司法手続きに加えることを決定している。

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バルセロナを待ち受けるものは

求められている書類の重要性は、財務上の数字の確認だけにとどまらない。レアル・マドリーは、監査報告書にネグレイラの企業への支払いに関する指摘や警告が含まれていたかどうか、あるいは両者の金銭的関係の実態を理解する助けとなるその他の詳細があるかどうかを知ろうとしている。

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また、対象期間が2018年以降にまで及んでいることにも特別な意味がある。レアル・マドリーは、ネグレイラが審判技術委員会の職を離れた後に支払いが続いていなかったかを確かめたいのだ。

とはいえ、監査報告書に何らかの指摘が含まれていたとしても、それが必ずしも刑事上の違法行為の立証を意味するわけではない。また、現時点で書類が提出されていないことも、それ自体がバルセロナの不正関与を示す独立した証拠となるものではない。

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事件はあくまで司法捜査の段階にあり、バルセロナは一切の違法行為を否定し、支払いは正当なコンサルティング業務の対価だったと主張し続けている。

証人尋問が終了した今、判事は事件を不起訴とするか、公判へ進めるか、次の段階について判断を下す前に、求められている財務書類の提出を待っている。

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こうしてバルセロナは、数年前に始まった危機の新たな局面に直面している。レアル・マドリーがさらなる詳細の解明に向けて圧力をかけ続けるなか、財務書類が捜査に新たな証拠をもたらすのか、それとも事件発覚以来カタルーニャのクラブが主張してきた説明を裏付けることになるのか、注目が集まる。