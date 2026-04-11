ネグレイラ事件が「エル・クラシコ」に影を落とす。レアル・マドリードはバルセロナに栄誉の通路を譲るのか？

シーズン終盤、レアル・マドリードはホームでジローナと1-1で引き分け、リーグ優勝が遠のいた。これを受け、バルセロナとの“栄誉の列”問題が再浮上している。

ジャーナリストのギヨム・ボラス・ペレス氏はXにこう投稿し、議論を呼んだ。「レアルがクラシコまでの3試合で1敗し、バルサが全勝すれば、栄誉のアーチが実現するかもしれない」。

レアル・マドリード支持で知られるスペインのウェブサイト「デフェンサ・セントラル」は、この状況での栄誉のアーチは「スキャンダル」で、スポーツの平等への「無礼」だと批判した。

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ファンも、未解決の「ネグレイラ事件」を「最後の一滴」と表現し、バルセロナに敬意を示す必要はないとする。

同クラブは、 同サイトは、訴訟の当事者となったことで両クラブの信頼関係が深刻に損なわれたと指摘。クラブは、エンリケス・ニゲラ元審判委員会副委員長への長期にわたる不審な支払いについて徹底調査を要求している。この支払いは彼が退職した直後に停止された。

彼らは「責任の明確化」と、同組織と関わりがあった審判の任命停止を求め、説明がないことを強く疑っている。

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一方バルセロナ側は、レアル・マドリードの主張はクラブを傷つける戦略だと反論。支払いは正当なコンサルティング目的であり、司法手続きを意図的に長期化すべきではないと主張している。

栄誉の通路を通ることは義務ではないが、両クラブが互いに実施した例はある。

しかし現在、法的な対立やスポーツ面の緊張から、特にカンプ・ノウでのクラシコではこうしたジェスチャーを行うのは難しい。

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レアル・マドリードはネグレイラ事件の早期解決を求め、競争の信頼回復を強調。一方バルセロナは、栄誉の列の有無に関わらずタイトル獲得とライバルの追い込みを狙う。

次のクラシコで栄誉のパレードはあるのか、それとも緊張が高まり伝統の儀式はなくなるのか。その答えが、熱狂のシーズンを締めくくるかもしれない。