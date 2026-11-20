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レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、ここ数年の任期の中でも最も楽な一日を迎えようとしている。明日土曜日の午前、クラブの総会で会員たちの前に立つとき、ペレス会長は自らを弁護する立場ではなく、ピッチの内外であらゆる切り札を握る会長として臨むことになる。

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プレッシャーと疑念に満ちた1年を経て、クラブ内の空気は一変した。チームは確かな勢いに乗っており、クラシコでの勝利が落ち着きと自信を取り戻させた。その結果、会長は前回の選挙で得た支持を大きく上回る信頼を背に、年次総会に臨むことになる。

エクトル・ゴンサレス記者は、ラジオ局『カデナ・セール』の番組『エル・ラルゲーロ』で、「ペレスが現在得ている支持は、選挙で獲得した65%を大きく上回っている」と明かし、チームの好調ぶりが事態を沈静化させ、クラブを取り巻いていた多くの疑念を払拭する一因になったと指摘した。

しかし、ペレス会長が得ている支持はチームの結果だけによるものではない。会長と会員を完全に一つにしているもう一つの案件がある。それがネグレイラ事件であり、今やレアル・マドリーのファンの感情に触れる中心的な問題となっている。

クラブの代議員たちは会長に対し、この問題で毅然とした厳格な姿勢を維持し、一歩も引かないよう求めている。さらに、欧州サッカー連盟（UEFA）と築きつつある良好な関係を生かし、有罪が立証された場合にはバルセロナの責任が問われ、処分が科されるよう確実にすることも求めている。

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この要求は、同事件の捜査の最終部分が提出され、2027年初頭に下される決定的な判断を待つ中で出てきたもの だ。事件が最終的に却下されるのか、それとも裁判に付されるのかを決めるこの判断に、スペイン中が大きな関心を寄せている。

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エクトル・ゴンサレス記者によれば、会員たちはネグレイラ事件に関するフロレンティーノ・ペレスの発言を「気に入っている」という。そのメッセージが「レアル・マドリーのファンの心に響く」からだ。この姿勢は総会に出席する会員たちにも共有されており、彼らはこの戦いにおいて会長が自分たちの本当の声を代弁していると考えている。

支持はネグレイラ事件だけにとどまらない。ペレス会長が繰り返しているラ・リーガとハビエル・テバス会長への批判にも及んでおり、この姿勢はクラブの代議員の間で広く受け入れられている。代議員たちは、レアル・マドリーがサッカー界の諸機関に対して自らの利益を守る強い声であり続けるべきだと考えている。

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通常総会は、1回目のセッションが午前9時ちょうど、2回目のセッションが午前10時ちょうどに開始される予定だ。ペレス会長は改めて会員たちに語りかけ、クラブの現状に対する自身の見解を共有する機会を得ることになる。

この総会は、新たな時期を迎えた今、会長がクラブ内で得ている支持の度合いを評価し、さらに強固にする機会となる。当日は財務や組織運営に関する事項に加え、レアル・マドリーのファンにとって関心の高いクラブ外の問題も議論される予定だ。

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ネグレイラ問題、ラ・リーガとの関係、そしてクラブの将来。ペレス会長は、会員たちが穏やかな外交的演説を望んでいるのではないことを理解したうえで総会に臨む。彼らが求めているのは、これまでと同じ路線の継続、すなわち内には毅然とした姿勢、外には対決姿勢、そして一歩も引かずにレアル・マドリーを守ることだ。