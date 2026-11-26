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アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は、サウジ・プロリーグ第13節として土曜日にダンマームで行われるアル・イテファク戦に向け、ポルトガル人MFルベン・ネヴェスの不在への対応策の準備に着手した。同選手は警告の累積による出場停止で、この一戦を欠場することが確定している。

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『アル・リヤディーヤ』紙によると、インザーギ監督とコーチングスタッフはネヴェスの穴を埋めるための選択肢を検討しており、木曜日に予定されているトレーニングで代替プランの骨格を固め始める見込みだ。ネヴェスはシーズン開幕からチームの戦術において極めて重要な役割を担ってきた。

ネヴェスの欠場はアル・ヒラルにとって戦術面での大きな課題となる。中盤の要としてライン間をつなぎ、試合のリズムをコントロールする能力に加え、攻撃面での貢献も大きく、今季のチームで最も際立った存在の一人となっているからである。

数字が示すネヴェス不在の大きさ

29歳のネヴェスは、今季のサウジ・プロリーグでアル・ヒラルの試合を一度も欠場していない。これまでの12試合すべてに出場し、5ゴール4アシストを記録しており、守備と攻撃の両面で存在感を示している。

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今回の出場停止は、同選手が4枚目の警告を受けたことによるものだ。第3節のアル・アハリ戦、第4節のアル・ハリージ戦、第7節のアル・タアーウン戦でイエローカードを受け、第12節のアル・ファテフ戦で4枚目を提示された。

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今季ネヴェスがアル・ヒラルの試合を欠場したのは負傷によるもののみで、アル・シャマル戦とUAEのシャバブ・アル・アハリ戦には出場しなかったが、その後メンバーに復帰し、再びレギュラーとして定着している。

MFの役割を超える攻撃面での貢献

ネヴェスの価値はゲームメイクや攻撃の組み立てにとどまらない。今季は公式戦全体で9ゴールを挙げ、さらに4ゴールをお膳立てしており、アル・ヒラルにとって得点源の一つにもなっている。

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これらの数字は、適切な代役を選ぶインザーギ監督に課された仕事の大きさを物語っている。ネヴェスほどの選手の穴を埋めるには、単に同じポジションに別の選手を起用するだけでは足りず、守備的なタスクと、ゲームを組み立てて相手ゴールに迫る能力とのバランスを保つことが求められる。

アル・ヒラルは勝ち点30でサウジ・プロリーグの首位に立って今回の一戦を迎える。第9節のアル・リヤド戦が未消化となっており、ライバルとの差をさらに広げ、優勝争いでの立場を固めるためにもアル・イテファク戦の勝利は重要となる。

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アル・イテファク戦は、主力の一人を欠いた状況でインザーギ監督が代替策を見いだせるかを試す一戦となる。同時に、他のMF陣がより大きな責任を担えるかも明らかになるだろう。チームのバランスを保つことが、ダンマームから勝ち点3を持ち帰る鍵となるかもしれない。