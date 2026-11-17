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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるゲーリー・ネヴィル氏が、今シーズンのパフォーマンス低下で批判を浴びているポルトガル代表DFディオゴ・ダロトを擁護した。同氏は、ダロトをオールド・トラッフォードから放出することを考える前に、手放すべきDFがほかに3人いると強調している。

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ダロトはチームの成績や守備陣のパフォーマンスが低迷するなか、マンチェスター・ユナイテッドでのプレーをめぐって厳しい批判にさらされている。しかしネヴィル氏は、このポルトガル人選手が格好の批判の標的になっていると指摘。とりわけ、最終ラインのチームメイトから十分なサポートを得られていない点を挙げている。

マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執ることになり、ネヴィル氏はこのアルゼンチン人指揮官に対し、ダロトの去就について結論を急がないよう求めた。同氏は、ダロトの評価は守備組織全体のパフォーマンスと結びつけて考えるべきだとしている。

ネヴィル氏は番組『スティック・トゥ・ユナイテッド』でマーク・ゴールドブリッジ氏と対談し、次のように語った。「もし良いディフェンスラインの中でプレーしていれば、彼の状況はもっと良かったと思う。でも彼の周りの守備陣はひどい状態だ。彼のポジションは理想的ではないし、ボールの扱いもプレー全般も改善の余地はある。それでも、彼はあまりにも簡単に批判の標的にされていると思う」

英紙『デイリー・メール』によると、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、サポーターの友人たちがダロトを揶揄するのを耳にすることがあり、自分が気づいていない何かを彼らは見ているのだろうかと考えさせられると明かした。そのうえで、ポルトガル人SBよりも先に放出すべきだと考える3人の名前を挙げた。

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ネヴィル氏は、最終ラインの再建にあたってはまず、モロッコ代表のヌサイル・マズラウィ、アルゼンチン代表のリサンドロ・マルティネス、オランダ代表のマタイス・デ・リフトを手放すと説明。ダロトの去就よりも、これらの選手を残すかどうかの見直しのほうが優先度は高いとの考えを示した。

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さらに同氏は「ダロトよりずっと先にマズラウィを放出する。マルティネスも、そしてデ・リフトもだ。デ・リフトはサッカーをプレーしていないという大きな問題を抱えている。ケガをしがちで定期的に出場できない選手を、毎週プレーしている選手より優先することはできない。求められるのは、頼りになって継続的に出場できる選手だ」と続けた。

ネヴィル氏は、マルティネスは迷うことなく自身の放出リストに入ると強調し、このアルゼンチン人DFに対する立場を繰り返した。一方で、度重なるケガに悩まされているデ・リフトについては、今後の変革期に手放す候補としてふさわしいとの見方を示している。

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ネヴィル氏の守備陣再建プランは、放出すべき選手の選定にとどまらない。ポチェッティーノが残すと考える選手についても言及しており、その筆頭にはルーク・ショー、ハリー・マグワイア、フランス代表のレニー・ヨロ、そしてダロトの名前が挙がった。

ネヴィル氏は、指揮官がその能力をよく知っていることから、ルーク・ショーはポチェッティーノの下で新たなチャンスを与えられるに値すると考えている。ただし、このイングランド人SBにつきまとうケガの多さを考えると、クラブは左SBの新戦力獲得を迫られる可能性もあると指摘した。

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同氏は「彼はショーをよく知っているから残すだろうし、おそらく最大限に生かすこともできるだろう。ただショーの問題はケガだ。だから慎重に起用する必要があるし、左SBの補強も必要になる」と語った。

また、ハリー・マグワイアの残留も予想。ポチェッティーノは求められる守備のタスクをこなせる彼の能力を信頼するかもしれないと説明した。一方でレニー・ヨロについては、現在のプレーにはいくつかの課題が見られるものの、伸ばしていける可能性を秘めているとの見方を示した。

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ネヴィル氏はこのフランス人DFについて、線が細く、場面によってはフィジカル面でのバランスを欠いているように見えると語り、ピッチ上での動きを「氷上のバンビ」に例えた。それでも同時に、パワーと経験を身につけていけば、大きく成長する余地はまだ十分にあると強調している。

さらに、ヨロがフランス代表に招集されたことは、マンチェスター・ユナイテッドではまだその力を完全には発揮できていないとしても、彼が持つポテンシャルを示すものだと指摘。そのうえで、フィジカルの強化と1対1の局面での安定感が必要だとの考えを示した。

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ネヴィル氏はリオ・ファーディナンドの例を引き合いに出した。ファーディナンドは、サー・アレックス・ファーガソンが以前からパワー不足を見抜いていたなか、マンチェスター・ユナイテッド加入後にフィジカル面で成長を遂げた。ネヴィル氏は、ヨロも体づくりに成功すれば同じ道をたどる可能性があると強調している。

ネヴィル氏は守備陣の刷新案の締めくくりとして、ポチェッティーノが優勝争いのできる最終ラインを築きたいのであれば、少なくとも3人のDFを新たに獲得する必要があると強調。ショー、マグワイア、ヨロ、ダロトを残し、マズラウィ、デ・リフト、マルティネスを放出すべきだとした。

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ネヴィル氏がマルティネスについてこうした見解を示した一方で、このアルゼンチン人DFは先月、物議を醸したインタビューでクラブ首脳陣を批判したにもかかわらず、今シーズンもマンチェスター・ユナイテッドで出場を続けている。こうした経緯もあり、マルティネスはチームの最終ラインの将来をめぐる議論のなかで、有力な放出候補の一人として名前が挙がっている。