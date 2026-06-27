ネヴィル：ベルサはスペイン戦でモスレラに厳しかった

ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督は、W杯スペイン戦でハーフタイムにGKフェルナンド・モスレラを交代させ、ギャリー・ネヴィルから批判を受けた。

この試合はスペイン代表対ウルグアイ代表のワールドカップ戦で、ネヴィルはITVの解説スタジオに登場していた。

前半は目立った展開がなく、通算3度のW杯優勝を誇る両チームの試合について、ITV解説陣はハーフタイムに語る材料を見いだせなかった。

2010年王者のスペインは42分、アレックス・バイーニャのゴールで先制。解説陣はこれをGKフェルナンド・モスレラのミスと断定した。

40歳のモスレラは前半、特にスペインのクロスやCKへの対応で本来のパフォーマンスを発揮できなかった。

代表通算137試合目となったこの一戦で致命的なミスを犯したため、代表でのキャリアが幕を閉じる可能性もある。本人はこの試合を早く忘れたいはずだ。

ペナルティエリア際からのバイナのシュートは、強さも精度も高くなかったが、モスレラは止められなかった。

ベテランGKはキャッチするかCKを与えるか迷った末、どちらの選択もできず、触れたボールはゴール隅へ吸い込まれた。

ハーフタイムにはビエルサ監督がモスレラを交代させ、ロシェットがゴールキーパーとして登場した。

この交代についてゲイリー・ネヴィルは「残酷だ」と語った。