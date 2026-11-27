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ギャリー・ネヴィル氏が、アーリング・ハーランドは近い将来マンチェスター・シティを離れ、レアル・マドリーに移籍すると断言した。元マンチェスター・ユナイテッドDFは、サンティアゴ・ベルナベウでの大胆な前線の再編も予想。実現すれば、スペインのクラブを代表するスターの一人が退団する可能性がある。

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ネヴィル氏がハーランドの移籍を大胆予想

ネヴィル氏は、ハーランドがいずれレアル・マドリーに加入すると考えている。『The Overlap』のポッドキャストで語った51歳の同氏は、マンチェスター・シティのストライカーが今後1年半以内にエティハド・スタジアムを離れ、スペインの首都へ向かうと確信を示した。この大型移籍は、早ければ今季終了時にも実現する可能性があるという。

ベルナベウの新たな攻撃陣を予想

ネヴィル氏はハーランドのスペイン移籍を予想するだけでなく、キリアン・エンバペとともにレアル・マドリーの前線でどう起用されるかも具体的に描いた。重要なのは、マンチェスター・シティのスターが加入すれば、ヴィニシウス・ジュニオールがクラブを去ると考えている点だ。

「アーリング・ハーランドは遅くとも18カ月以内にレアル・マドリーの選手になると、私は完全に確信している。今季終了時かもしれない」とネヴィル氏は断言した。「ヴィニシウスはレアル・マドリーを去り、エンバペが左ウイングに移り、ハーランドがレアル・マドリーのセンターフォワードになると思う」

マドリーとのつながりとシティに迫る処分の可能性

ハーランドとマンチェスター・シティの契約は2034年まで続く。現在ポーランド人の電気技師と法廷で争っているこのストライカーは、以前からスペインの名門との関連が報じられてきた。エンリケ・リケルメ氏はレアル・マドリー会長選でハーランド獲得を目玉公約に掲げたが、選挙では最終的にフロレンティーノ・ペレス氏が勝利した。

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父のアルフィー・ハーランド氏も以前、ベルナベウの魅力を公に認めている。「アーリングはシティで幸せだし、長期契約を結んでいる…。だが、どんな選手もレアル・マドリーでプレーしたいものだ」と語った。

ただ現時点でハーランドは、財務上の不正によってシティが処分を受け、降格する可能性について、公の場で恐れを見せていない。「私は9年半の契約を結んだ」と述べている。

エティハドで今後何が起こるか

ハーランドが公の場でそうした姿勢を示しているとはいえ、 シティの財務問題を巡る審理 の結末は、チームの将来に大きく影を落としている。厳しい処分が下されれば、エティハド・スタジアムから有力選手が相次いで去る動きが加速する可能性がある。