ネイマール（34）が即座に引退を発表：「もう終わりだ」

ネイマールは、ブラジルがワールドカップで敗退した直後、代表引退を発表した。サントスに所属する34歳のFWは、ベスト16でのノルウェー戦（1-2）で敗北し、試合後に代表キャリアに終止符を打つことを明らかにした。 ロスタイムにPKを決めたが、これが代表での最後のボールタッチとなった。

試合終了のホイッスルが鳴ると、感情を露わにしたネイマールは代表での将来について語った。ブラジル代表としてW杯優勝を目指す夢は完全に終わったと述べた。

「挑戦した。もう終わった。ここで始まり、ここで終わる」と語り、メットライフ・スタジアムを指した。2010年、彼はここで米国との親善試合で代表デビュー。今回、W杯ベスト16でノルウェーに敗れ、代表キャリアに幕を閉じた。

言葉を終えると涙が溢れ、チームメイトが肩を叩いた。4度目のW杯は、彼にとって痛ましい幕切れとなった。

ブラジルとしては1990年以来の早期敗退となり、5度の優勝を誇る同国は2002年以降、いまだ6度目のタイトルを手にできていない。

また、ネイマールは4大会出場しても優勝できなかった2人目のブラジル人となった（1人目はチアゴ・シウバ）。

代表通算130試合で80ゴール58アシストを記録したネイマール。代表でのタイトルは2013年コンフェデレーションズカップと2016年リオ五輪金メダルのみだった。