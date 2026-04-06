ネイマール、急な手術を経てワールドカップの夢を追う

ネイマール・ジュニアは、間違いなく自身にとって最後のワールドカップとなる大会に出場できるよう、全力を尽くし続けている。

そのため、サントスのスター選手は再び手術を受けることを決断した。スペイン紙『マルカ』は、コカ・サントス監督が、コエンカとのコパ・スダメリカーナ初戦を控えた記者会見で語った言葉を伝えている。「ネイマールはFIFAの国際試合期間中に膝の手術を受けた。 彼はトレーニングを行わなかった。手術からの回復に数日を費やした」

ネイマールは、昨シーズンのブラジルリーグ終了後、医師の勧めにより膝の手術を受けることを決めていた。

関連記事：戦術の妙…シメオネ監督、消耗戦戦略でバルセロナを翻弄

関連記事：ドイツのレジェンド「もしヤマルがイタリア人なら、セリエBに送られていた」

関連記事：公然の批判…アトレティコ戦でヤマルが爆発した原因が明らかに

『マルカ』紙は次のように報じた。「それからわずか数ヶ月後、ネイマールは再び手術室に戻り、大きな損傷を負った関節組織を強化することを目的とした、血小板濃縮血漿（PRP）を用いた再生治療を受けた。」

さらに同紙は次のように付け加えた。「ネイマールは、ブラジル代表の招集リスト入りを期待していた国際試合の休止期間中に、この治療を行うことを決めた。 現在、彼はワールドカップ開幕までの残り数ヶ月を万全の状態で迎えるため、特別なリハビリプログラムを開始した。そして、アンチェロッティ監督に対し、米国・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップに臨む26人の代表メンバーに自分を加える必要性を説得しようとしている。」