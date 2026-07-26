ブラジル代表のスター、ネイマール・ダ・シウバが沈黙を破り、シャペコエンセとの2-2で引き分けた試合のハーフタイム中にサントスの若手選手たちを叱責したとされる報道を強く否定した。彼はこれらのメディア報道を「悪意ある嘘」と表現し、実際に起きたのはチーム全体への集団的な叱咤であり、特定の個人を狙ったものではないと強調した。

ブラジル紙「グローボ・エスポルチ」が報じたところによると、ネイマールは試合の前後半の間に2人の年下のチームメートに怒りをぶつけ、ガブリエル・ボンテンポを「愚か者」と呼び、来季はブラジルリーグ最下位のシャペコエンセでプレーしてはどうかと提案したという。

また、62分にオウンゴールを決めたジョアン・アナニアスの技術的能力を批判し、疑問を呈したとされ、これが選手やコーチングスタッフ、取締役会のメンバーの間で広範な不満を引き起こした。

インスタグラムを通じた激しい反論

ネイマールはすぐさま、自身のインスタグラムのアカウントに投稿した動画を通じて断固とした反論を行い、次のように語った。「ロッカールームで若手選手を叱責したという噂が広まっているのを目にした。これはまったく事実ではない。こうした話を投稿した人にはやめてほしい。嘘をつかないでくれ」

そして毅然とした口調でこう付け加えた。「ロッカールームの誰にでも聞いてくれ。あれはチームへの叱咤だ。私も話したし、ルーカスも、アラオも、ガビも、ブラザオンも……みんなが話した。もちろん叱咤はあった。なぜなら我々は勝ちたい競争者だからだ。しかし、若手選手を叱責したことは一切なかった」

嘘への断固たる拒絶

元バルセロナ、パリ・サンジェルマンの選手である彼は、彼が「嘘」と呼ぶものへの完全な拒絶を強調し、こう語った。「今後、あなたたちがインターネットで広めるような嘘は認めない。ロッカールームでの叱責は、叱る者が誰であろうと当たり前のことだ。こうした悪意に満ちた嘘の報道を流す者たちは何も分かっていない。サッカーが何であるかを知らないし、チームの一員だったこともないのだ」

奇妙なゴールパフォーマンスとイエローカード

ネイマールは36分に1-0とリードするゴールを決めた際の奇妙なパフォーマンスで試合の注目を集めていた。彼はまずポーカーをする仕草を真似し、その後コーナーフラッグへと駆け寄ってそれをゴルフクラブのように使い、批判者たちへの明確なメッセージを送った。その後、相手選手2人を押したことでイエローカードを受け、警告の累積により次戦を欠場することになった。