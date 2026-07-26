ブラジル代表のスター、ネイマール・ダ・シルヴァが沈黙を破り、シャペコエンセとの引き分け（2-2）の試合のハーフタイムにサントスの若手選手を叱責したとされる報道を強く否定した。彼は一連の報道を「悪意に満ちた嘘」と評し、実際に起きたのはチーム全体への叱咤であって特定の個人を標的にしたものではないと強調した。

ブラジル紙「グローボ・エスポルチ」が報じたところによると、ネイマールは試合の前後半の間に、より年少の2人のチームメイトに怒りをぶつけたという。ガブリエル・ボンテンポを「愚か者」と呼び、ブラジルリーグ最下位のシャペコエンセで来季プレーしてはどうかと提案したとされる。

また、62分にオウンゴールを決めたジョアン・アナニアスの技術的能力を批判し、疑問を呈したとされ、これが選手やコーチングスタッフ、理事会メンバーの間に広範な不満を引き起こしたという。

インスタグラムを通じた激しい反論

ネイマールはインスタグラムのアカウントに投稿した動画を通じて、素早くきっぱりと反論し、次のように述べた。「私がロッカールームで若い選手たちを叱責したという噂がいくつか広まっているのを目にしている。これは全くの事実ではない。こうした話を広めた人には、そうしないでほしい。嘘をつかないでくれ」

そして毅然とした口調でこう付け加えた。「ロッカールームにいる誰にでも聞いてみればいい。あれはチームへの叱咤だ。私も話したし、ルーカスも、アラオも、ガビも、ブラザオンも……皆が話した。そしてもちろん叱咤はあった。なぜなら我々は勝利を望む競争者だからだ。しかし、若い選手たちへの叱責は一切なかった」

嘘へのきっぱりとした拒否

元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンの選手である彼は、自らが「嘘」と呼ぶものへの全面的な拒否を強調し、次のように述べた。「今後、あなたたちがインターネット上に流すあの嘘は受け入れない。ロッカールームでの叱咤は、叱る側が誰であれ、当然のことだ。こうした悪意に満ちた嘘の報道を流す者たちは何もわかっていない。彼らはサッカーが何なのかを知らず、これまでチームの一員になったこともないのだ」

奇妙なゴールパフォーマンスとイエローカード

ネイマールは36分の1-0の先制点を奇妙な方法で祝い、試合の注目を集めていた。彼はまずポーカーの動作を真似し、その後コーナーフラッグへと走り寄り、それをゴルフクラブのように使って、批判者たちへの明確なメッセージを送った。その後、相手選手2人を押したためイエローカードを受け、警告の累積により次戦を欠場することになった。