ネイマール、審判への発言で深く謝罪：「生理中なんだろう」

ネイマールは、木曜日の夜から金曜日の未明にかけて行われたサントス対レモ戦（2-0）の後、激しい批判を浴びている。ブラジル代表の歴代最多得点者は、サヴィオ・サンパイオ主審の判定に不満を抱き、それを際立った方法で表明したため、大きな騒動を引き起こした。

試合終盤、ネイマールはフリーキックの際にフェイントをかけた。これに対し、相手選手のディエゴ・エルナンデスはこれに腹を立て、34歳のウイングに対して激しいファウルを犯した。

ネイマールはサンパイオ主審に抗議し、イエローカードを受けた。その後、このブラジル代表のスター選手は試合後のインタビューで不満を露わにした。

「これは本当に不当だ」とネイマールは語り始め、エルナンデスへの非難も浴びせた。「試合終了間際に、後ろから全く不必要な悪質なタックルを受けただけだ」

「これが初めてのことじゃない。もう3回か4回目だ。僕はただ彼に近づいて『頭がおかしくなったのか？』と言っただけなのに、それだけでイエローカードをもらったんだ。」

ネイマールはこの判定に全く納得しておらず、主審について驚くべき結論を下した。「まあ、サンパイオはそういう人なんだ。生理中なんだろうな」

この発言は多くの人々の逆鱗に触れたようで、ネイマールはソーシャルメディア上で激しい批判を浴びている。先月、ブラジル・セリエAのディフェンダー、グスタボ・マルケス（レッドブル・ブラガンチーノ）は、性差別的な発言によりすでに12試合の出場停止処分を受けている。ネイマールは今のところ出場停止処分を受けていない。