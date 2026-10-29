ネイマール、サントスの激しい一戦で物議を醸す「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」に違反し、2試合の出場停止処分

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ブラジルのレジェンド、ネイマールが、サントスの最近の国内での一戦で奇妙な規律違反を犯し、複数試合の出場停止処分を受けた。ベテランFWは、透明性を高め、ピッチ上で人目につかない侮辱行為をなくすために設けられた新たな「ヴィニシウス・ルール」の規定に違反したと認定された。

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レッドカードがSTJDによる出場停止処分に

サントスの主将ネイマールは土曜日、バイーアと1-1で引き分けた試合でロドリゴ・ネストルと衝突し、退場処分を受けた。34歳のネイマールは口元を覆う姿が確認され、新たに導入された「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」に直接違反した。

ブラジルのスポーツ司法高等裁判所（STJD）はこの件について裁定を下し、規則違反を理由にベテランFWへ2試合の出場停止処分を科した。 ロイターが伝えた。主審の報告書には、退場を命じられたネイマールが激怒してバイーアのベンチに突進し、チームメイトに体を押さえられたことも記されている。

ネストルは侮辱を訴え、ネイマールは反論

ピッチ上での衝突をきっかけに、両選手は激しく応酬した。バイーアは侮辱的な言動があったとする疑惑を非難する声明を発表。一方、ネストルは相手の行動をメディアに対して公然と批判した。

「彼が私に言ったことは、私に対してもバイーアのユニフォームに対しても、非常に失礼なものだった」とMFは試合終了後に語った。

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ネイマールは口元を覆ったことは間違いだったと認める一方、ネストルに対して暴言は吐いていないと強く否定した。そしてサントスのスター選手は、バイーアのMFに非があると主張した。

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元ブラジル代表のネイマールは、衝突をあおったのはネストルだと非難。激しい口論の中で相手が「サッカー界で最も卑劣な手口の一つ」を使ったと主張した。

口元を隠した暴言の防止へ

「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」は4月、国際サッカー評議会（IFAB）で全会一致で承認された。暴言を隠す行為を防ぐため、口論中に口元を覆った選手にはレッドカードを提示することを定めている。

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この規則は、チャンピオンズリーグでベンフィカのジャンルカ・プレスティアンニが口元を隠しながらレアル・マドリーのスター、ヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的な暴言を吐いたとされる出来事を受けて導入された。すでに国際舞台でも適用されており、パラグアイのミゲル・アルミロンはワールドカップで同様の違反により1試合の出場停止処分を受けた。

ネイマールが試験的な規則に抵触したのは、これが初めてではない。わずか3カ月前には、GKの時間稼ぎを対象とする新たな試験的措置によって一時退場となったブラジル1部リーグ初の選手となっていた。

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主将を欠いて重要なシーズン終盤に臨むサントス

ネイマールはサントスの今後3試合を欠場する見込みで、復帰は11月下旬になるとみられる。規則違反による2試合の出場停止に加え、水曜日のパルメイラス戦を前にイエローカードが3枚に達したことによる1試合の出場停止も消化しなければならない。サントスにはSTJDの決定に対して異議を申し立てる権利がある。

ブラジル・セリエAの残り6試合に臨むサントスにとって、ネイマールの不在は大きな痛手となる。現在8位で降格圏とは勝ち点12差をつけているが、主将を欠いたままシーズンを力強く締めくくることを目指す。