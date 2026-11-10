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サントスのスーパースター、ネイマールは月曜夜、キングス・カップ・ブラジルでフリアがディブラドスに勝利した試合で、会長PKを失敗。珍しく忘れたい場面となった。グアルーリョスで左足のシュートを止められたものの、その後、ブラジル人FWは2030年に現在のクラブのチームメートと7人制の最強チームを結成する、と冗談を飛ばした。

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グアルーリョスで左足のPKを阻まれる

親友クリス・ゲデスとともにフリアの共同会長を務めるネイマールは、前半のPKを蹴るため、トライデント・アリーナの観客席からピッチへ降りた。得意の右足ではなく、利き足ではない左足で蹴ったが、相手GKルアン・テレスに阻まれた。それでも、34歳のネイマール率いるチームは7－3で快勝した。

ブラジルのスター、将来の出場に意欲

PK失敗を気にする様子もなく、ベテラン司令塔は上機嫌でクラブの実況ブースに戻り、試合の残りを観戦した。ライブ配信中に視聴者に向けて、ネイマールはいつか同大会でプレーしたいと明かした。「いつかキングス・リーグでプレーしたい。フリアに僕の居場所はあるかな？ 僕は会長だから、2030年にプレーするよ」

理想のメンバーとして迎えたいサントスの選手たちを挙げ、アタッカーはこう続けた。「サントスのチームメイトがキングス・リーグでプレーするところを、ファンは見たいかな？ 僕らのチームなら、僕、クート［フィリペ・コウチーニョ］、ガビ、アルトゥール、セボリーニャ、素晴らしいロジネイ、そしてGKにブラザオだ」

7人制の大会が地元の観客を魅了

元バルセロナDFのジェラール・ピケが創設したキングス・リーグは、著名なデジタルコンテンツ制作者やインターネット上の著名人がクラブ会長を務める、展開の速い7人制の形式で南米市場に進出した。月曜日の試合は開催中のキングスカップ・ブラジルの一戦で、ネイマールはフリアの目玉となっている。

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7人制での活動とは別に、12月に現行契約の満了を控えるFWの11人制での当面の去就も、次第に固まりつつあるようだ。父のネイマール・シニアは最近、サントスの新最高経営責任者に就任し、すでにクラブ首脳陣が息子の在籍を2027年シーズンまで延長する方針だと示している。

出場停止を経て国内リーグ復帰へ

出場停止によりサントスの直近のブラジル全国選手権2試合を欠場したネイマールは、11月の代表戦期間を終えて公式戦復帰に向けた準備を進めている。11月18日に行われる同リーグ第35節、サントスが敵地でコリチーバと対戦する試合に出場する予定だ。残りのリーグ戦4試合で好結果を残すことが、サントスの大陸大会出場という目標にとって重要となる。