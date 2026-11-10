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サントスの最高経営責任者に新たに就任したネイマール・シニア氏は、スーパースターである息子が2027年シーズンも同クラブに残留する見通しだと示した。34歳のFWとの現行契約は12月に満了するため、クラブの取締役会は年末以降も同選手を確保すべく、先手を打って動く意向だ。

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幹部となった父親、早期の契約更新を目指す

ネイマールの父親は、息子の契約を早期に更新できると考えている。再選を目指すクラブ会長マルセロ・テイシェイラとともにSNSの動画に登場し、経営陣が早く動けるとの見方を示した。新たに就任した最高経営責任者は、アルトゥール・メロとフィリペ・コウチーニョの獲得を手助けしており、すでに補強を進める中核メンバーの一員だと明かした。来月の契約満了を前に、司令塔のネイマールが満足できる環境を保つことが最優先課題だという。

補強への影響力がチーム編成を左右

ネイマールは今季、負傷や出場負荷の管理、人工芝でのプレーに関する予防措置、出場停止によって数試合を欠場した。それでもリーグ戦15試合で8ゴール3アシストを記録している。

テイシェイラとともに出演したSNSの動画で、ネイマールの父親は、他クラブからのオファーを断るよう息子を説得する自身の役割について説明した。「私は彼［マルセロ・テイシェイラ］と長く一緒に仕事をしてきた。彼が私をここに連れてきてくれてからずっとだ。移籍市場が開くたびに、ネイマールには退団のオファーが届くと分かっている。それでも彼はいつもサントスに残ることを選ぶ。私がまず考えているのは、ネイマールが満足できるようにすることだ。分かるだろう？」

チームの強化によって期待が高まっていることにも触れ、こう続けた。「彼がここで満足していれば、私は彼をここに引き留められる。だから、シーズン終盤の今、チームを整え、前向きな可能性を広げるために取り組んできたことが、私たちに夢を見る根拠を与えてくれている」

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財政の安定が依然として重要な課題

サントスの経営陣は、中心選手のネイマールを引き留めるだけでなく、クカ監督が率いるチームを2027年も維持したい考えだ。ただし、財政面の課題があり、選手への給与を確実に支払えることを示す必要がある。

スポンサーを呼び込むために必要な安定性と好成績について、ネイマールの父親はこう締めくくった。「今、このチームを維持したいと夢見ないサントスのファンがいるだろうか。だが、選手たちに安定した環境を提供しなければならない。同時に結果も求めなければならない。来年ができる限り良い形になるよう、先を見据えて計画し、適切な手を打つ必要があるからだ。来年に向けてきちんと計画すれば、スポンサーを獲得し、注目を集め、サントスが本来得られるはずの商業収入を生み出せる」

大陸大会出場権を懸け、終盤戦へ

コパ・リベルタドーレスへの出場権を獲得できれば、重要な賞金がもたらされる。サントスは34試合を終えて勝ち点47の9位。残り4節で、バイーアとは勝ち点6差だ。ESPN Brasilは大陸大会への出場枠が追加で生まれる可能性を詳しく伝えているが、クカ監督のチームは11月18日の代表戦による中断期間明けに、敵地でコリチーバに勝たなければならない。その5日後にはホームでグレミオと対戦し、その後は敵地でヴィトーリアと対戦する。