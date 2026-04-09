ネイマールは複数クラブから強い関心を寄せられ、移籍先候補との交渉を開始した。

ネイマールはメジャーリーグサッカー（MLS）から強い関心を寄せられている。『ニューヨーク・タイムズ』紙によると、FCシンシナティがブラジル人スーパースターに接触し、すでに最初の話し合いを行ったという。

ネイマールはユース時代を過ごしたサントスと2026年末まで契約しており、カルロ・アンチェロッティ監督率いるW杯代表入りを目指す。長期離脱から復帰したばかりだが、すぐさま実力を示した。

関係者は交渉が初期段階だと強調する。クラブは34歳になったネイマールの意向を探っている。

クラブは財政力と最新施設がスターにとって魅力的だと確信しているという。

ただし、シンシナティには課題もある。現在、年俸上限を超えられる「指定選手（DP）」枠が埋まっており、新外国人選手を登録できないのだ。

今後数か月で、ネイマールがサンパウロを離れオハイオへ移るか否かが明確になる。彼はアル・ヒラルでの失敗後、シカゴ・ファイアとの契約寸前まで進んだものの、サントス復帰のためアメリカ行きを見送った。

ネイマールは昨季リーグ戦で11ゴール4アシストを記録し、サントスのセリエA残留に貢献。今季も4試合で3ゴール2アシストと好調だ。

この活躍にもかかわらず、先日の代表戦では招集外となった。ネイマールは「悲しく、失望している」と明かしたが、来夏の代表入りを目指し、今後も全力で努力すると誓った。