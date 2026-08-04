ネイマールの去就は宙ぶらりん、父親は皮肉交じりに反論

ブラジル代表のスター、ネイマール・ダ・シルヴァは先週の月曜日、自身のサッカー人生の今後について決定的な発言を避けた。今年末のサントスとの契約満了に伴い、そのまま引退するのではないかとの憶測が高まるなか、彼の父であり代理人でもある人物は、息子は「サッカーを続ける」と断言した。

サンパウロで自ら主催したチャリティーオークションの席上、34歳のネイマールは今後についての質問に対しこう答えた。「契約が終わったら、サントスに残るか、去るか、それとも引退するかを考えるつもりだ。自分が何をするのか、本当のところまだ分からない」。そして、こう付け加えた。「僕たちは一歩ずつ、一試合ずつ物事に向き合っている。体調はいいと感じているよ」

この曖昧な発言は、ネイマールがブラジル代表のユニフォームを着ての国際キャリアを終えてから数週間後になされたものだ。2026年ワールドカップのラウンド16でノルウェーに敗れた（1対2）痛恨の一戦の後のことで、この試合ではブラジルのスターが最後にPKを決めて点差を縮めたものの及ばず、感動的な光景のなか、あふれる涙で幕を閉じた。

しかし、ネイマールの父であり代理人でもあるネイマール・ダ・シルヴァ・サントスは、息子よりもはっきりとした態度を見せ、冗談交じりにこう語った。「ネイマールはサッカーが大好きだ。それ以外に何ができるというんだ？ まだ医師の診断書をもらったわけでもないし、だからプレーを続けるさ」。現時点で引退は選択肢にないことを明確に示すものだった。

バルセロナとパリ・サンジェルマンでプレーした経験を持つこの選手は、自らが育ったクラブと来る12月まで契約を残している。近年悩まされてきた一連の負傷が体力面に明らかな影響を及ぼすなか、この先プレーを続けられるのかという疑問の声も上がっている。

ネイマールはピッチ外での生活スタイルをめぐり、常に痛烈な批判にさらされている。サントスのチームメイトたちがベネズエラでコパ・スダメリカーナの試合を戦っている最中に、彼がポーカーの大会に参加していたことが最近明らかになり、ブラジルのファンやメディアの間で怒りの声が大きく広がった。

サントスは来週、コパ・スダメリカーナのラウンド16でエクアドルのマカラと対戦する予定だ。この一戦は、クラブに残留するのか、去るのか、あるいはついに引退するのか、ネイマールの今後を左右する分岐点となるかもしれない。