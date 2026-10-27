共有 GOALをGoogleでフォロー

サントスのスター、ネイマールは、「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」に違反した疑いでブラジルのスポーツ裁判所に報告され、6試合の出場停止処分を受ける可能性がある。ネイマールはバイーアと1-1で引き分けた試合で、ロドリゴ・ネストルと激しく衝突した末に退場処分を受け、その後、両者の間で激しい舌戦が繰り広げられた。

広告

ネイマール、長期出場停止の可能性

ネイマールがブラジルのスポーツ裁判所に正式に通報され、最大で6試合の出場停止処分を受ける可能性があると、ESPNが報じた。サントスのスター選手は先週末のリーグ戦で「ヴィニシウス・ルール」に違反したとされている。この出来事が起きたのは、チームがバイーアと1-1で引き分けた試合だった。

34歳のネイマールは、MFネストルとの口論中に手で口を覆い、レッドカードを提示された。その後、バイーアは自クラブの選手に向けられたとされる暴言を非難する強い声明を発表。ブラジル人FWに厳しい視線が注がれている。

ネストル、無礼な振る舞いを非難

この口論をめぐり、当事者の2人は公の場で激しく応酬している。ネストルは試合終了後、メディアに対して厳しい言葉でこの出来事を振り返った。

「彼が私に言ったことは、私に対してもバイーアのユニフォームに対しても、非常に失礼なものだった」とMFは明かした。

広告 広告

暴言を吐いたという重大な訴えを受け、ネイマールは国内での今季の戦いに大きな影響を及ぼしかねない懲戒調査の対象となっている。

Related Topics

ネイマール、暴言を否定

ネイマールは、バイーアと同クラブのMFから向けられた非難を強く否定している。ただし、激しい口論の最中に口を覆ったことは間違いだったと認めた。

ブラジル代表FWは相手選手に反論し、ネストルに直接何かを言ったわけではないと主張。むしろ、醜い衝突を引き起こしたのはバイーアの選手だと非難した。ネイマールは、ピッチ上での言い争いの際、相手が「サッカー界で最も汚い手口の一つ」を使ったと述べた。

広告

運命を左右する審問は水曜日に

サントスのFWは水曜日、自身の処分を決める重要な審問に臨む。最大の出場停止処分が科されれば、ブラジル選手権の最終盤をすべて欠場することになる。

好調を維持してシーズンを終えたいサントスにとって、ネイマールの不在は大きな痛手となる。クラブは残り6試合の時点でリーグ8位。昨季は辛うじて降格を免れたが、今季ははるかに安全な位置につけており、降格圏とは12ポイントの余裕がある。