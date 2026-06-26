ネイマールとの写真が騒動に。アンチェロッティの息子の妻が反論。

ダヴィデ・アンチェロッティの妻アンナ・ガルーチャは、ブラジルで起きた騒動を受け、家族を守るため沈黙を破った。 これはワールドカップ期間中に夫とネイマール・ダ・シルヴァが一緒に映った動画が拡散されたことを受け、数秒間の映像が誤解された結果、激しい侮辱や中傷を受けたと主張したものである。

騒動のきっかけは、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表がスコットランドに勝利した試合。ピッチに降りる直前のネイマールに最終指示を出す際、ダヴィデ・アンチェロッティ（アシスタントコーチでカルロの息子）が首を横に振る場面がカメラに捉えられた。 この反応を、多くのブラジルファンやSNSアカウントは「981日ぶりに代表に復帰し、怪我で苦しんだ時期を終えたスター選手を起用したことへの不満だ」と解釈した。

この批判の波を受け、ガロチャは自身のインスタグラムで次のように反論した。 「皆さんは写真を完全に誤解し、現実とは無関係だと知っていますか？この捏造のせいで朝から数え切れない侮辱を受けています。私たちこそブラジル代表の勝利を誰よりも願っています」と語り、コーチングスタッフ内の不和を否定した。

この騒動は、今大会に付きまとう「虚偽の物語」という問題を再び浮き彫りにした。 動画自体は加工されていないが、大手アカウントが捏造した説明付きで拡散し、自然なジェスチャーが大きな騒動に発展した。今回の出来事は、今回の大会で相次ぐデマやAI捏造コンテンツ、でっち上げ発言のリストにまた一つ加わった。