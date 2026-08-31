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Goal.com
ライブ
imago-sport-1082219387.jpgSports Press Photo
Rian Rosendaal

翻訳者：

ネイマールがメンフィス・デパイに見事な賛辞を贈る

カップ
コリンチャンス 対 シャペコエンセAF
コリンチャンス
シャペコエンセAF
セリエA
ネイマール

メンフィス・デパイがコリンチャンスで、3月以来初めてフル出場を果たした。舞台は日曜深夜のサントス戦だったが、ブラジル・セリエAで0-1の敗戦を喫した。

試合唯一のゴールは33分に生まれた。ネイマールの美しいFKがポストに当たった後、そのこぼれ球をクリスティアン・オリバが押し込んだ。コリンチャンスはその後、ビハインドを覆すことができなかった。メンフィスはコリンチャンスで90分間プレーしたものの、ゴールネットを揺らすことはできなかった。

ネイマールは試合後、この0-1の勝利を受けてメンフィスに向けて称賛の言葉を送った。ブラジルのスターはコリンチャンス戦でヘッドバンドを着用していたが、ネイマールによれば、それはこのオランダ人選手へのオマージュだったという。

「メンフィスのためだよ。彼が去年プレゼントしてくれたヘッドバンドを忘れてしまっていたから、今回は彼に頼んだんだ。今季残りはそれを着けてプレーするつもりだ。ピッチの上ではライバルだけど、それ以外では友人だ」と、ネイマールはブラジルメディアに語った。

メンフィスは、オランダ代表の新監督シャビの構想に入るために出場時間を必要としている。FWはロナルド・クーマン政権では主力だったが、スペイン人指揮官の下でオランダ代表における将来がどうなるかは、まだ分からない。

「私は年齢を気にしないし、名前も気にしない」と、シャビは先週、ザイストのKNVBセンターで行われた就任会見で明確に語っていた。

シャビは近日中にオランダ代表の初招集メンバーを発表する。オランダは9月24日にネーションズリーグ初戦を迎え、グループステージ初戦ではドイツと対戦する。

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