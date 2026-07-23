ネイマールが、自身の名前を巡って最近巻き起こった一連の騒動について反応した。ブラジル人FWは、コンディション不良を理由にサントスの試合を欠場した一方で、その日のうちにサンパウロで行われたポーカートーナメントに姿を見せたことで批判を浴びていた。

サントスは以前、ネイマールについて、まだコンディションを整える必要があるため、コパ・スダメリカーナの一戦に帯同しなかったと発表していた。FWは負傷離脱から復帰したばかりで、クラブはその身体状況に関してリスクを冒したくなかった。

しかしその後まもなく、ネイマールがサンパウロで開かれた格式あるポーカートーナメントに出席している映像が出回った。これを受け、ブラジルのメディアやサポーターから強い批判が起こり、「クラブのためにはプレーできないのに、なぜポーカーをする時間はあるのか」と疑問の声が上がった。

ネイマール本人もすでに反応している。「みんな僕がポーカーをしていることについて次々と出てきて、ずっと話し続けている。僕は朝のトレーニングをこなした。試合に行かなかったのは、トレーニングを始めたばかりだったからだ。次の日は僕のオフだった」

ブラジル代表FWは、サントスと合意したプログラムを完全に守っていると強調し、ポーカートーナメントを訪れたことにも問題はないとの見解を示した。ネイマールによれば、それは自身のオフの日であり、すでにトレーニングの義務も終えていたという。

そして最後に、FWは批判者たちへ明確な皮肉を投げかけた。「とにかく、今からトレーニングの準備をする。君たちにも1つ聞きたい。僕はトレーニングしてもいいのかい？ それとも、それについても何か言うつもりか？」。いら立ちをにじませた。

ネイマールは昨年初め、プロキャリアをスタートさせたクラブであるサントスに復帰した。しかしその後も再び負傷に悩まされ、たびたび厳しい視線にさらされている。前回のワールドカップも決して満足のいくものではなく、ネイマールはその結果を受けてブラジル代表からの引退を決断した。