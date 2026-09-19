この7-0の圧勝劇で、マイケル・オリーズが記念の品を2つ受け取ることはもともと確実だった。ハットトリックを達成したことで、慣例通り試合球を手にした。さらにマン・オブ・ザ・マッチ受賞も疑いようがなかった。オリーズは3得点に加え、2アシストも記録したからだ。

だが、ミックスゾーンへ向かう途中、25歳のフランス人にはやや意外な3つ目の記念品が待っていた。ネイマールの直筆メッセージ入りユニフォームだ。ブラジルのスーパースターは、アリアンツ・アレーナを訪れていたジャーナリストのイザベラ・パリアーリに託し、それをオリーズへ手渡させた。

背景にあるのは、オリーズが過去にリオネル・メッシ、ジネディーヌ・ジダンと並んで、ネイマールを自身のアイドルの一人に挙げていたことだ。ネイマールはかつてFCバルセロナで最高の時期を過ごした。現在34歳のネイマールは、古巣のFCサントスでキャリアの締めくくりを迎えている。

マイケル・オリーズ、今季も圧巻の数字を記録

オリーズは現在、圧倒的な好調ぶりを見せている。今季7試合目の公式戦となったウニオン戦では、早くも4度目となるマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。合計11ゴール関与を記録しており、51分に1回のペースとなっている。

「マイケルと一緒にプレーするのは本当に楽しいし、人としてもとても好きだ」とハリー・ケインは称賛した。「彼の本当の人柄を見られる人は多くないけど、素晴らしいキャラクターの持ち主だ。外から見える印象とはまったく違う」。オリーズは非常にメディア対応を好まないことで知られている。ウニオン戦での圧巻のパフォーマンス後も、Skyのインタビューを断った。「そのために僕がいるんだ」と、代理役であり親友でもあるジャマル・ムシアラは笑顔で語った。

一方でスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、オリーズをバロンドール候補として考慮すべきだと訴えた。「私にとって、マイケル・オリーズもまたバロンドール候補の一人だ。彼は世界最高の選手の一人だ」とエーベルは述べた。本命視されているのは、ケインに加えてラミン・ヤマル、キリアン・エムバペ、ロドリだ。