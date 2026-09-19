この7-0の圧勝劇で、マイケル・オリーズが2つの記念品を手にすること自体は当然だった。ハットトリックを達成したことで、慣例どおり試合球を受け取った。 さらに、3得点に加えて2アシストも記録したオリーズにとって、マン・オブ・ザ・マッチ受賞も議論の余地はなかった。

だが、ミックスゾーンを通る際、25歳のフランス人にはやや意外な3つ目の記念品が待っていた。ネイマールの直筆メッセージ入りユニフォームだ。ブラジルのスーパースターは、ジャーナリストのイザベラ・パリアーリに託し、アリアンツ・アレーナ訪問時にそれをオリーズへ渡すよう依頼していた。

背景にあるのは、オリーズが過去に、リオネル・メッシやジネディーヌ・ジダンと並んで、ネイマールを自身のアイドルの1人に挙げていたことだ。ネイマールが最高の時期を過ごしたのは、かつてのFCバルセロナだった。現在34歳のネイマールは、古巣FCサントスでキャリアの終盤を過ごしている。

マイケル・オリーズは今季、圧巻の数字を残している

オリーズは現在、圧倒的な好調ぶりを見せている。今季7試合目の公式戦となったウニオン戦では、すでに4度目となるプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。合計ではすでに11のスコアポイントを記録しており、出場51分ごとに1つのペースとなっている。

「マイケルと一緒にプレーするのは本当に楽しいし、人としてもとても好きなんだ」とハリー・ケインは称賛した。「彼の本当の人柄を見られる人は多くないけど、素晴らしい人物だよ。外から見える印象とはまったく違うんだ」 オリーズは非常にメディア対応を避けるタイプとされている。ウニオン戦での圧巻の活躍後、彼はSkyのインタビューを断った。すると、笑顔の代理人であり友人でもあるジャマル・ムシアラが「だから僕がいるんだ」と語った。

一方でスポーツ部門の取締役マックス・エーベルは、オリーズを世界年間最優秀選手賞の候補として考慮すべきだと訴えた。 「私にとって、マイケル・オリーズもまたバロンドール候補の1人だ。彼は世界最高の選手の1人だ」とエーベルは語った。 本命候補には、ケインに加えてラミン・ヤマル、キリアン・エムバペ、ロドリが挙げられている。