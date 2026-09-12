ブラジル代表のネイマール・ダ・シルバは、古巣サントスにおいて事実上のスポーツディレクターのような存在となった。負債問題の解消とクラブに科された補強禁止処分の解除に動いた後、大型移籍2件でチームを補強するべく行動を開始したのだ。

サントスは、2023年夏のジャン・ルーカスの移籍に絡み、モナコに対する200万ユーロの未払い金をめぐる訴訟で有罪とされていた。2025年5月にはスポーツ仲裁裁判所がクラブの上訴を退け、これにより3度の移籍期間にわたって選手登録を禁じられることとなった。

ネイマールのマーケティング会社が処分額の支払いを引き受け、その見返りとしてチームのユニフォームに広告スペースを獲得。同選手の会社が買収した「ペレ」ブランドがそこに掲げられた。

ネイマールの役割は資金面にとどまらなかった。ブラジル杯でのパルメイラス戦で膝を負傷した彼は現在、サントスがシーズンの正念場に向けて準備を整えるのを助けるべく、舞台裏で動いている。

サントスはブラジル・セリエAで13位につけており、降格圏との差はわずか勝ち点7しかない。一方でコパ・スダメリカーナ準々決勝2ndレグでのアトレチコ・ミネイロ戦を控えており、1stレグは2対0で制している。

チームの陣容を強化しようとする取り組みの一環として、ネイマールはアルトゥール・メロをサントス加入へと説得することに成功した。30歳のこの中盤の選手は、バルセロナ、ユベントス、リバプールをはじめとする欧州の複数の名門クラブでプレーを経験してきた。

さらにネイマールは、もう一人のブラジル人スターをサントスへ復帰させるべく説得を進め、その大詰めに近づいている。フィリペ・コウチーニョは今年2月にバスコ・ダ・ガマとの契約を解除していた。

この元リバプールの選手は2012年から2018年までサントスでプレーしていた。オファーをめぐって長らく態度を決めかねていたが、ブラジル代表での元同僚からの誘いを受け入れる方向へと近づいている。