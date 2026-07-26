ネイマールは、シャペコエンセ戦の2-2の引き分けでサントスの2得点をともに記録した。1点目の場面では、自身のポーカーをめぐる批判をあざ笑った。

このベテランは最近、サントスの1試合を欠場した一方で、ポーカートーナメントには出場できる状態だったことが判明した。ネイマールは、これはクラブと話し合ったうえでのことだったと強調したが、この出来事はブラジルメディアで大きく取り上げられた。

ネイマールはシャペコエンセ戦でピッチ上のリベンジを果たした。1点目の後には、ポーカーでディーラーがカードを配るようなしぐさを見せた。さらに終盤にはPKで同点ゴールを決め、サントスに勝ち点1をもたらした。

ネイマールは先週、この一連の騒動に反応している。「人々はあれこれ言い始めて、僕がポーカーをしていることについて話し続けている。僕は午前のトレーニングを終えた。試合に行かなかったのは、トレーニングを始めたばかりだったからだ。翌日は僕のオフだった」

ブラジル代表FWは、サントスと合意したプログラムを完全に順守していると強調し、ポーカートーナメントを訪れたことにも問題はないと考えている。ネイマールによれば、それはトレーニングの義務をすでに終えた後のオフの日だったからだ。

ネイマール擁するサントスは、ブラジルリーグで14位につけている。水曜日には、CONMEBOLスダメリカーナでウニベルシダ・セントラルと対戦する。