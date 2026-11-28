共有 GOALをGoogleでフォロー

ベンフィカと元ポルトガル代表のスター、ヌーノ・ゴメスが、エジプトのアル・アハリでスポーツディレクター就任の候補に浮上した。クラブ首脳陣はサッカー部門の再編を進めており、今後このポストに外国人の人材を招く方針だ。

広告

ポルトガル紙『ア・ボラ』が報じたところによると、50歳のヌーノ・ゴメスの名前がここ数時間でアル・アハリの有力な選択肢の一つとして浮上した。クラブは最近チームに相次いだ変化を受け、スポーツ部門の体制を立て直している最中だ。

アル・アハリ首脳陣は、サッカー部門の再編に向けた一連の措置の一環として、外国人スポーツディレクターの招へいを目指す方針を発表していた。これはエジプトリーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後のことで、この敗戦を受けてモロッコ人指揮官フセイン・アムータが解任された。

アル・アハリは外国人監督と契約するまでの暫定監督としてサミ・カムサンを任命した。

アル・アハリの候補にポルトガル人の名前

こうした状況のなか、クラブの副会長でアル・アハリ内部で大きな影響力を持つ人物の一人であるヤシン・マンスールは、サッカー部門の運営責任者に外国人を起用するよう働きかけている。

広告 広告

ポルトガル紙の報道によれば、ヌーノ・ゴメスはこの役職の有力候補の一人となっており、数年前にさかのぼるアル・アハリとの過去のつながりが追い風となっている。

Related Topics

両者の接点の一つは2020-2021シーズンにさかのぼる。当時、ヌーノ・ゴメスの代理人事務所が、ポルトガル人指揮官リカルド・ソアレスのアル・アハリ移籍に関わっていた。

ソアレスはその時期にエジプトのクラブを率いたが、在任期間は短く、長続きしないまま職を退いた。

広告

アル・アハリおよびヤシン・マンスールとの古い関係

ヌーノ・ゴメスとアル・アハリの縁は、代理人事務所がソアレスの移籍に関与したことだけにとどまらない。このポルトガル人は現役時代にもクラブとの関係が取り沙汰され、アル・アハリ移籍の候補の一人に挙がっていた。

さらにヌーノ・ゴメスはヤシン・マンスールと友人関係にあり、スポーツ部門の再編を進めるアル・アハリが彼を候補に加える上で、これが追加の要因になる可能性もある。

広告

ヌーノ・ゴメスは選手としての長いキャリアに加え、クラブ運営の経験も持つ。ルイス・フィリペ・ヴィエイラがベンフィカの会長を務めていた時期に同クラブで働き、クラブの最重要施設の一つであるセイシャルのトレーニングセンターの責任者を務めた。

現役時代のヌーノ・ゴメスはポルトガルを代表するストライカーの一人で、ポルトガル代表のユニフォームにも袖を通し、その後フロント業務へと転身した。

広告

ヌーノ・ゴメスは現在、国際サッカー連盟（FIFA）の組織内で働いている。そのため、交渉が正式合意に発展すれば、アル・アハリでの経営職への転身はキャリアにおける新たな転機となる。

ヌーノ・ゴメス本人がこの職に就くかどうかの意向は、現時点ではまだ定まっていない。この元ポルトガル人スターの名前が、再編過程における単なる選択肢の一つから、アル・アハリと正式交渉に入る実際の候補者へと変わるのかが注目される。