ヌワールがワールドカップでトップ5入りし、26年間破られなかった記録を更新した。

ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーは日曜夕、2026年W杯グループ5の試合でキュラソー代表とNRGスタジアムで対戦し、サッカー史に名を刻んだ。

同組にはエクアドルとコートジボワールもおり、経験値の差から2つの出場枠を巡る競争はさらに激化している。

統計サイト「オプタ」によると、40歳79日のノイアーは ワールドカップや欧州選手権などの主要大会に出場したドイツ人選手として最年長となった。2000年欧州選手権ポルトガル戦で39歳91日だったルート・マテウスの記録を更新した。

さらに、 さらに統計アカウント「ミスター・シップ」によると、ノイアーは5度目のW杯出場を果たし、1950～1966年の5大会連続出場記録を持つメキシコのアントニオ・カルバハルの大記録に並んだ。

これによりノイアーは、ワールドカップ史上2人目の5大会連続出場を達成したGKとなった。この記録は、15年以上にわたり最高レベルでプレーし続ける驚異的な持続力を示している。

ドイツ代表は2026年大会で21回目、19大会連続の出場で、世界屈指の強豪であることを示す。

ドイツ代表は1954、1974、1990、2014年の4度優勝し、準々決勝進出回数でもトップクラスだ。

通算成績は112試合68勝21分23敗、得失点232–130で、ドイツは大会史上屈指のチームとしての地位を確立している。