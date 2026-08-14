ミランは、アーセナルがレンタル移籍に出すかどうかを検討している若き才能、イーサン・ヌワネリを狙っている。そんな中、ミケル・アルテタ監督が記者会見で、19歳のヌワネリが今夏の移籍市場で本当にロンドンを離れる可能性について、希望を抱かせる発言をした。「彼には私たちと一緒に残ってほしい」と、イングランド王者を率いる指揮官は、日曜日にアーセナルがマンチェスター・シティと争う今季最初のタイトル、コミュニティ・シールドの記者会見で語った。「ただ、我々は中長期的に彼にとって何がベストかを考えなければならない。そして今のイーサンには、試合に出ることが必要だ。もし彼がここに残るのであれば、それは彼が必要としている出場時間を我々が保証できるからだ。そうでなければ、みんなにとってマイナスなことになってしまう」

「彼を見ていると、若い選手がこれほど短い期間でどれだけ成長できるのか思い知らされる。彼の才能、意欲、そしてこの競技への愛情と情熱に疑いの余地はないし、それは私が以前から彼に感じていたことだ。今季プレシーズンで、彼はアーセナルでプレーする力があることをみんなに示したと思う」





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ヌワネリ、その将来、そしてミランが行った調査は、もちろんアーセナルの移籍市場における最優先事項ではない。アーセナルは水曜日、この移籍期間における目玉補強であるブルーノ・ギマランイスを初めて実戦で確認した。クラブ・ブルージュから加入したもう1人の新戦力、ギリシャ人のツォリスと同様に、彼もシティ戦で先発の座をうかがっている。ただ、アルテタによれば、王者にはまだやるべき仕事が残っているという。「多くのことが起こる時期であり、それぞれの選手がこのプロジェクトの中でどう感じているのかを本当に理解し、発展させていける可能性のある時期だ」と同監督は語った。「我々はあらゆる戦いで競争するため、最高の状態でいたい。補強でも放出でも動く可能性はあるし、常にチームにとって何がベストかを理解しなければならない」 補強が必要なポジションの1つは守備陣だ。ガブリエウとともに中央の柱であるウィリアム・サリバが長期離脱と向き合っており、右サイドの主力であるユリエン・ティンバーも10月まで復帰できないリスクがあるためだ。アーセナルには、アストン・ヴィラのエズリ・コンサとバイエル・レバークーゼンのジャレル・クアンサーというイングランド代表2選手の名前が取り沙汰されており、次に資金を投じるのはそのポジションだという見方が広がっている。「特定の選手については話さないが、言えるのはクラブの野心が大きいということだ」とアルテタは語る。「我々はチームを改善したいし、進化させたい。そのために補強できるいくつかの領域を特定しており、それを実行したい」

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アーセナルの指揮官が記者会見で、ミランの補強ターゲットについて語った。「彼には信じられないようなクオリティーがある。ただ、中長期的に彼にとって何がベストかを考えなければならない」

現地特派員





ダヴィデ・キネッラート

2026年8月14日 17:55更新 - ロンドン





ミランが、アーセナルがレンタル移籍に出すかどうかを検討している若き才能イーサン・ヌワネリを狙っているとすれば、ミケル・アルテタ監督の記者会見から、19歳が今夏の移籍市場で本当にロンドンを離れるかもしれないという小さな希望がちょうど生まれたところだ。「彼には私たちと一緒に残ってほしい」と、イングランド王者を率いる指揮官は、日曜日にアーセナルがマンチェスター・シティと争う今季最初のタイトル、コミュニティ・シールドの記者会見で語った。「ただ、我々は中長期的に彼にとって何がベストかを考えなければならない。そして今のイーサンには、試合に出ることが必要だ。もし彼がここに残るのであれば、それは彼が必要としている出場時間を我々が保証できるからだ。そうでなければ、みんなにとってマイナスなことになってしまう」。ヌワネリは、水曜日のコモとの親善試合で締めくくられたプレシーズンで強い印象を残した。その際にも、昨季のマルセイユへのレンタル移籍が、問題を抱えたものであったとしても、彼をどれほど成長させたかを示していた。「彼を見ていると、若い選手がこれほど短い期間でどれだけ成長できるのか思い知らされる」と、アルテタは背番号22について語った。「彼の才能、意欲、そしてこの競技への愛情と情熱に疑いの余地はないし、それは私が以前から彼に感じていたことだ。今季プレシーズンで、彼はアーセナルでプレーする力があることをみんなに示したと思う」





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ヌワネリ、その将来、そしてミランが行った調査は、もちろんアーセナルの移籍市場における最優先事項ではない。アーセナルは水曜日、この移籍期間における目玉補強であるブルーノ・ギマランイスを初めて実戦で確認した。クラブ・ブルージュから加入したもう1人の新戦力、ギリシャ人のツォリスと同様に、彼もシティ戦で先発の座をうかがっている。ただ、アルテタによれば、王者にはまだやるべき仕事が残っているという。「多くのことが起こる時期であり、それぞれの選手がこのプロジェクトの中でどう感じているのかを本当に理解し、発展させていける可能性のある時期だ」と同監督は語った。「我々はあらゆる戦いで競争するため、最高の状態でいたい。補強でも放出でも動く可能性はあるし、常にチームにとって何がベストかを理解しなければならない」 補強が必要なポジションの1つは守備陣だ。ガブリエウとともに中央の柱であるウィリアム・サリバが長期離脱と向き合っており、右サイドの主力であるユリエン・ティンバーも10月まで復帰できないリスクがあるためだ。アーセナルには、アストン・ヴィラのエズリ・コンサとバイエル・レバークーゼンのジャレル・クアンサーというイングランド代表2選手の名前が取り沙汰されており、次に資金を投じるのはそのポジションだという見方が広がっている。「特定の選手については話さないが、言えるのはクラブの野心が大きいということだ」とアルテタは語る。「我々はチームを改善したいし、進化させたい。そのために補強できるいくつかの領域を特定しており、それを実行したい」