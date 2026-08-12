ヌニェスとトラブゾン、アル・ヒラルは明確なプランを堅持

トルコの各メディアが、サウジアラビアのアル・ヒラルとトラブゾンスポルの間で進行中のウルグアイ人ストライカー、ダルウィン・ヌニェスの移籍交渉をめぐり、アル・ヒラルが実行しようとしている計画を明らかにした。

ヌニェスはリバプールを離れ、5300万ユーロでアル・ヒラルへ移籍したが、その市場価値は大幅に下落している。今年1月にアル・ヒラルがカリム・ベンゼマと契約して以降、監督のシモーネ・インザーギから戦力外扱いを受けていることが背景にある。

トルコのメディア「61saat」は次のように伝えた。「トラブゾンスポルの標的となっているダルウィン・ヌニェスに関するアル・ヒラルの計画が明らかになった。このサウジアラビアのクラブは、サウジアラビアで急落したヌニェスの価値を高める方法を模索している」

同メディアは、ヌニェスの市場価値について「約3500万ユーロから2000万ユーロ近くまで下落し、1年間で1500万ユーロの損失となった。これはサウジ・プロリーグで最も市場価値が下落した選手であり、1000万ユーロを失ったマテオ・レテギや、価値が800万ユーロ下がったテオ・エルナンデスを上回っている」と指摘した。

さらにこう続けた。「この選手の価値の大幅な下落を補うため、アル・ヒラルは高額な給与負担の一部を軽減し、ヌニェスを再びヨーロッパ市場に売り込むための解決策として、海外のクラブへのレンタル移籍に取り組んでいる」

そして次のように述べた。「この局面でトラブゾンスポルが動き、選手にオファーを提示した。ダルウィン・ヌニェスがトラブゾンスポルと契約すれば、トルコ・スュペル・リグやヨーロッパのカップ戦でプレーする機会を得ることができ、そのパフォーマンス次第で価値が再び高まるだろう。この状況は、将来的に選手を完全に売却するか、あるいは自チームに残すことを計画しているアル・ヒラルにとって、被った金銭的損失の一部を取り戻すことを可能にする。ファンの期待を高めたこの移籍を、クラブ首脳陣は短期間でまとめると見込まれている」

トルコの各メディアは以前、1週間前にトラブゾンスポルへ移籍したエジプトのスター、モハメド・サラーが、ヌニェスについて肯定的な見解を示し、かつてリバプールで共にプレーした彼と再び顔を合わせることを歓迎したと報じていた。

トラブゾンスポルの情報を専門とするジャーナリスト、ハサン・トゥンジェルによると、同トルコのクラブは、サウジのクラブから年間およそ2000万ユーロを得ているヌニェスの獲得に向け、アル・ヒラルへ年間800万ユーロのオファーを提示したという。

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