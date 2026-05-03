ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ersのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月4日（月）、マディソン・スクエア・ガーデンでイースタン・カンファレンス準決勝が開幕。ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ersの激戦が予想される。
NBA屈指の因縁を持つ両者が、最も華やかな舞台で激突する。 3位シードのニックスはホークスを下し、7位シードの76ersは第1ラウンドで1勝3敗から逆転しセルティックスを破った。
GOALでは「ザ・メッカ」などでの観戦チケット入手方法を詳しく紹介している。
ニックス対76ersのプレーオフチケットはいくらですか？
マンハッタンでのシリーズ開幕に合わせ、価格は「メッカ」並みの高値。MSGでの第2ラウンドは、現在リーグで最も需要が高い。
- 第1戦（ニューヨーク）：二次市場では現在、最低価格が約422ドル、100レベルのミドルシートは850～1,400ドルです。
- 第2戦（ニューヨーク）：水曜夜の試合では、最安席が504ドルから。
- 第3戦（フィラデルフィア）：Xfinity Mobile Arenaでは最安約279ドルとやや手頃。
- コートサイドは第1戦のMSGで最も高く、「VIP 1列目」は14,000ドルに達するものもあります。
価格を左右する要因は次のとおり：
- エンビード・ファクター：虫垂切除から復帰したジョエル・エンビードがMVP級のパフォーマンスを取り戻し、セルティックスを「逆スイープ」した76ersの勢いが注目度を高めている。
- ニックスの優勝期待も高まる。ジャレン・ブランソンとカール＝アンソニー・タウンズを軸にチームは数十年で最高の優勝オッズをつけ、MSGのチケットは品薄だ。
2025/26 NBAプレーオフ開催地（第2ラウンド第1戦）のチケット価格別一覧
チーム
アリーナ
入場料
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
422ドル以上
OKCサンダー
ペイコム・センター
210ドル以上
サンアントニオ・スパーズ
フロスト・バンク・センター
165ドル以上
フィラデルフィア・76ers
Xfinityモバイル・アリーナ
$279+（第3戦）