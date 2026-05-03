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ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ersのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

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ニックス対76ers戦のチケット価格と購入方法

2026年5月4日、マディソン・スクエア・ガーデンイースタン・カンファレンス準決勝が開幕。ニューヨーク・ニックスフィラデルフィア・76ersの激戦が予想される。

NBA屈指の因縁を持つ両者が、最も華やかな舞台で激突する。 3位シードニックスはホークスを下し、7位シード76ersは第1ラウンドで1勝3敗から逆転しセルティックスを破った。

GOALでは「ザ・メッカ」などでの観戦チケット入手方法を詳しく紹介している。

ニックス対76ersのプレーオフチケットはいくらですか？

マンハッタンでのシリーズ開幕に合わせ、価格は「メッカ」並みの高値。MSGでの第2ラウンドは、現在リーグで最も需要が高い。

  • 第1戦（ニューヨーク）：二次市場では現在、最低価格が約422ドル、100レベルのミドルシートは8501,400ドルです。
  • 第2戦（ニューヨーク）：水曜夜の試合では、最安席が504ドルから。
  • 第3戦（フィラデルフィア）：Xfinity Mobile Arenaでは最安約279ドルとやや手頃。
  • コートサイドは第1戦のMSGで最も高く、「VIP 1列目」は14,000ドルに達するものもあります。

価格を左右する要因は次のとおり：

  • エンビード・ファクター：虫垂切除から復帰したジョエル・エンビードがMVP級のパフォーマンスを取り戻し、セルティックスを「逆スイープ」した76ersの勢いが注目度を高めている。
  • ニックスの優勝期待も高まる。ジャレン・ブランソンカール＝アンソニー・タウンズを軸にチームは数十年で最高の優勝オッズをつけ、MSGのチケットは品薄だ。


2025/26 NBAプレーオフ開催地（第2ラウンド第1戦）のチケット価格別一覧

チーム

アリーナ

入場料

ニューヨーク・ニックス

マディソン・スクエア・ガーデン

422ドル以上

OKCサンダー

ペイコム・センター

210ドル以上

サンアントニオ・スパーズ

フロスト・バンク・センター

165ドル以上

フィラデルフィア・76ers

Xfinityモバイル・アリーナ

$279+（第3戦）


ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers 試合開始時間


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Madison Square Garden

チーム情報・メンバー

最近の調子

ニックスNYK
-直近成績

  • ホークス

    89

    -

    140

    ニックス

  • ニックス

    126

    -

    97

    ホークス

  • ホークス

    98

    -

    114

    ニックス

  • ホークス

    109

    -

    108

    ニックス

  • ニックス

    106

    -

    107

    ホークス

76ERSPHI
-直近成績

  • セルティックス

    100

    -

    109

    76ERS

  • 76ERS

    106

    -

    93

    セルティックス

  • セルティックス

    97

    -

    113

    76ERS

  • 76ERS

    96

    -

    128

    セルティックス

  • 76ERS

    100

    -

    108

    セルティックス

対戦成績

ニックスNYK

直近の 5 試合

76ERSPHI

3

勝利

2

勝利

  • 76ERS

    89

    -

    138

    ニックス

  • 76ERS

    109

    -

    112

    ニックス

  • ニックス

    119

    -

    130

    76ERS

  • ニックス

    107

    -

    116

    76ERS

  • 76ERS

    104

    -

    113

    ニックス

589

獲得ポイント

548