ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ersのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月4日（月）、マディソン・スクエア・ガーデンでイースタン・カンファレンス準決勝が開幕。ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ersの激戦が予想される。

NBA屈指の因縁を持つ両者が、最も華やかな舞台で激突する。 3位シードのニックスはホークスを下し、7位シードの76ersは第1ラウンドで1勝3敗から逆転しセルティックスを破った。

GOALでは「ザ・メッカ」などでの観戦チケット入手方法を詳しく紹介している。

ニックス対76ersのプレーオフチケットはいくらですか？

マンハッタンでのシリーズ開幕に合わせ、価格は「メッカ」並みの高値。MSGでの第2ラウンドは、現在リーグで最も需要が高い。

第1戦（ニューヨーク）： 二次市場では現在、最低価格が約 422 ドル、100レベルのミドルシートは 850 ～ 1,400ドル です。

第2戦（ニューヨーク）： 水曜夜の試合では、最安席が 504ドル から。

第3戦（フィラデルフィア）：Xfinity Mobile Arena では最安約 279ドル とやや手頃。

コートサイドは 第1戦のMSGで最も高く、「VIP 1列目」は 14,000ドル に達するものもあります。

価格を左右する要因は次のとおり：

エンビード・ファクター： 虫垂切除から復帰したジョエル・エンビードがMVP級のパフォーマンスを取り戻し、セルティックスを「逆スイープ」した76ersの勢いが注目度を高めている。

ニックスの優勝期待も高まる。ジャレン・ブランソン と カール＝アンソニー・タウンズ を軸にチームは数十年で最高の優勝オッズをつけ、MSGのチケットは品薄だ。





2025/26 NBAプレーオフ開催地（第2ラウンド第1戦）のチケット価格別一覧

チーム アリーナ 入場料 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン 422ドル以上 OKCサンダー ペイコム・センター 210ドル以上 サンアントニオ・スパーズ フロスト・バンク・センター 165ドル以上 フィラデルフィア・76ers Xfinityモバイル・アリーナ $279+（第3戦）





ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers 試合開始時間





NBA Playoffs Madison Square Garden

チーム情報・メンバー

最近の調子

NYK - 直近成績 すべて ホークス 89 - 140 ニックス 勝

ニックス 126 - 97 ホークス 勝

ホークス 98 - 114 ニックス 勝

ホークス 109 - 108 ニックス 負

ニックス 106 - 107 ホークス 負 PHI - 直近成績 すべて セルティックス 100 - 109 76ERS 勝

76ERS 106 - 93 セルティックス 勝

セルティックス 97 - 113 76ERS 勝

76ERS 96 - 128 セルティックス 負

76ERS 100 - 108 セルティックス 負

対戦成績