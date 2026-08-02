スペイン・リーガ機構会長のハビエル・テバスと、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長との間で、公然の対立が再燃した。きっかけは、視聴覚放送権の一部売却計画を撤回するというFIFAの決定についてマドリードが声明を発表し、同時にリーガと投資会社CVCとの契約を批判したことだった。

テバスはソーシャルメディア上で怒りを爆発させ、ペレスに対する皮肉かつ直接的なあてつけとして「それほど素晴らしくない存在」と題した辛辣な投稿を公開。マドリードの財務顧問であるモロッコ人のアナス・アルガリと、レアル・マドリードの投資と密接に結びついているアメリカのJPモルガン銀行を標的にした激しい攻撃を仕掛けた。

疑問を投げかける挑発的な口調で、テバスはこう述べた。「ところで、なぜ返答にこれほどの時間がかかったのだろうか？ アナスは決勝戦の週にニューヨークで何をしていたのか？ そして、プレミアリーグのときと同じように、この件にもJPモルガン銀行が関与しているのは偶然なのだろうか？」。これは、同アメリカ金融機関が資金を提供した頓挫した欧州スーパーリーグ構想を明確に指したものだ。

リーグ会長は、CVCとの契約に関してレアル・マドリード側が行ったと同氏が呼ぶ「物語の書き換え」を退け、この取引は完全に任意のものであり、各クラブは参加するも拒否するも完全に自由だったと強調。レアル・マドリードは参加しないことを選び、その収入から1ユーロたりとも拠出を義務づけられなかったと念を押した。

声明の中で最も鋭い部分では、テバスはレアル・マドリードの論法における「露骨な二枚舌」と呼ぶものを暴き、こう述べた。「原則は単純なようだ。レアル・マドリードが自由に参加を決めれば、それは近代化であり財務戦略とみなされる。だが、他のクラブが自由に参加を決めれば、それは重荷とみなされるのだ」。

テバスは、レアル・マドリードがリーグを相手取って繰り返し起こしている法的争いを「病的な執着」と表現して揶揄し、こう語った。「なんというリーガへの執着だろうか！ おそらく、訴訟や申し立てを一つまた一つと、年を追うごとに敗け続け、リーグ会長を失脚させることすらできなかった申し立てを行ってきたことによるものだろう」。

そして決定的な一撃として、テバスはサッカーの未来に関するいかなる議論を主導するにあたってもペレスに信頼性があるのかに疑問を呈し、「その優れていない存在には、もはやサッカーの未来について説教を垂れるだけの信頼性は大して残っていない」と述べた。続けて、辛辣な皮肉を込めて欧州スーパーリーグ構想の失敗を思い起こさせた。「サッカーが破綻していたからプレミアリーグが我々を救うはずだった、という話を覚えているだろうか？ なんという先見の明だ！」。

この新たな衝突は、両者の間で交わされてきた長い応酬と法廷闘争の連鎖に、また一つの章を書き加えるものだ。この対立はすぐには終わりそうになく、競技の未来とその運営をめぐる相反する二つのビジョンの間にある、スペインサッカー内部の深い分断を映し出している。