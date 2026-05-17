プレミアリーグ - プレミアリーグ St James' Park

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ニューカッスル・ユナイテッド対ウェストハム・ユナイテッドの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

オランダではViaplayで視聴できます。以下のリンクから登録してください。

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チームニュース＆メンバー

ニューカッスルはヴァレンティーノ・リヴラメント、ルイス・マイリー、ファビアン・シェール、エミル・クラフトが負傷で欠場。出場停止選手はいない。予想スタメンはポープ、ティアウ、ホール、バーン、ボットマン、ギマランイス、ウォルテマデ、ラムジー、トナリ、バーンズ、オスラ。

ウェストハムは負傷のGKファビアンスキとトラオレを欠く。 アウェイの欠場者はなし。予想スタメン：ヘルマンセン；ディサシ、マブロパノス、ディウフ、ワン＝ビサカ；ソウチェク、フェルナンデス；サマービル、ボウエン、パブロ；カステヤノス。キックオフが近づくにつれ、最新情報を追加する。

最近の調子

ニューカッスルはシーズン終盤に苦戦している。プレミアリーグ直近5試合では1勝3敗、うち1勝はブライトン戦の3-1だった。 直近はノッティンガム・フォレストと1-1の引き分け。5試合で8失点と守備が課題だ。

一方のウェストハムも成績は波があるものの、直近5試合で2勝。ウルヴァーハンプトンを4-0で下した試合もある。 直近のアウェー戦ではアーセナルに0-1で敗れた。5試合で7得点5失点と、守備の不安定さが降格圏への圧力を軽減していない。

直接対決

両チームの対戦はいつもドラマチックだ。 直近の対戦は2025年11月のハマーズホームで3-1、その前はニューカッスルがロンドンで1-0だった。直近5試合は2勝1分2敗と互角だ。 合計17得点が生まれ、攻撃力の高さを示している。

順位

プレミアリーグではニューカッスルが13位、ウェストハムは18位で降格圏内。この試合はハマーズの残留争いに直結する。