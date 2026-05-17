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ニューカッスルvsウェストハムの視聴方法：放送局、ライブ配信、キックオフ時間、最近の調子

ニューカッスル 対 ウェストハム
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ウェストハム
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ニューカッスル・ユナイテッド対ウェストハム・ユナイテッドの視聴方法と最新チームニュースを一覧でまとめました。

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドを提供します。

ニューカッスル・ユナイテッド対ウェストハム・ユナイテッドの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

オランダではViaplayで視聴できます。以下のリンクから登録してください。

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チームニュース＆メンバー

ニューカッスル vs ウェストハム 予想スタメン

4-2-3-1
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
フォーメーション
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
4-2-3-1
1ニック・ポープ12マリック・チャウ3ルイス・ホール33ダニエル・バーン4スフェン・ボットマン39ブルーノ・ギマランイス27ニック・ヴォルテマーデ41ジェイコブ・ラムジー8サンドロ・トナーリ11ハーヴィー・バーンズ18ウィリアム・オスラ1マッツ・ハーマンセン4アクセル・ディサシ15コンスタンティノス・マブロパノス12マリック・ディウフ29アーロン・ワン＝ビサカ28トマーシュ・ソーチェク18マテウス・フェルナンデス7クリセンシオ・サマーフィル20ジャロッド・ボーウェン19パブロ11バレンティン・カステジャーノス
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
4-2-3-1
ニューカッスル

先発メンバー

ウェストハム

マネージャー

  • エディ・ハウ
  • ヌーノ・エスピリト・サント

負傷者および出場停止

    ニューカッスルはヴァレンティーノ・リヴラメント、ルイス・マイリー、ファビアン・シェール、エミル・クラフトが負傷で欠場。出場停止選手はいない。予想スタメンはポープ、ティアウ、ホール、バーン、ボットマン、ギマランイス、ウォルテマデ、ラムジー、トナリ、バーンズ、オスラ。

    ウェストハムは負傷のGKファビアンスキとトラオレを欠く。 アウェイの欠場者はなし。予想スタメン：ヘルマンセン；ディサシ、マブロパノス、ディウフ、ワン＝ビサカ；ソウチェク、フェルナンデス；サマービル、ボウエン、パブロ；カステヤノス。キックオフが近づくにつれ、最新情報を追加する。

    負傷者および出場停止選手

    負傷者および出場停止

    負傷者および出場停止

    • 欠場選手なし

    最近の調子

    ニューカッスルはシーズン終盤に苦戦している。プレミアリーグ直近5試合では1勝3敗、うち1勝はブライトン戦の3-1だった。 直近はノッティンガム・フォレストと1-1の引き分け。5試合で8失点と守備が課題だ。

    一方のウェストハムも成績は波があるものの、直近5試合で2勝。ウルヴァーハンプトンを4-0で下した試合もある。 直近のアウェー戦ではアーセナルに0-1で敗れた。5試合で7得点5失点と、守備の不安定さが降格圏への圧力を軽減していない。

    直接対決

    両チームの対戦はいつもドラマチックだ。 直近の対戦は2025年11月のハマーズホームで3-1、その前はニューカッスルがロンドンで1-0だった。直近5試合は2勝1分2敗と互角だ。 合計17得点が生まれ、攻撃力の高さを示している。

    順位

    プレミアリーグではニューカッスルが13位、ウェストハムは18位で降格圏内。この試合はハマーズの残留争いに直結する。

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