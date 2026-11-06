共有 GOALをGoogleでフォロー

ニューカッスル・ユナイテッドが今夏獲得したアマル・デディッチが、弓矢を持っているところを目撃され、異例の警察の捜査対象となった。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の同選手は、地元の景勝地付近で市民から懸念の声が寄せられた後、複数のパトカーに呼び止められたと報じられている。

広告

武装警察がニューカッスルのDFのもとに急行

事件が起きたのは水曜午後。24歳の選手と同行者が、ハーロー・ヒル地区にある田園地帯の貯水池付近を歩いているところを目撃された。2人がアーチェリー用具を持っているのを見た市民が、心配して当局に通報した。

『Daily Mail』によると、最初の目撃場所から約11キロ離れたダラス・ホール地区で、パトカー6台がデディッチの車を止めた。警察官はその場でボスニア・ヘルツェゴビナ代表のデディッチに事情を聴き、用具を押収した。

警察、娯楽用の武器を押収したと確認

当局は、この件が公共の安全に重大な懸念をもたらすものではないと速やかに説明した。ノーサンブリア警察の広報担当者は、午後の目撃情報を受け、警察官が迅速に対応したと認めた。

広報担当者は「（水曜日の）午後1時55分過ぎ、ハーロー・ヒル地区のミリタリー・ロード沿いにある貯水池脇の道を、弓と矢を持った男性2人が歩いているとの通報を受けた」と述べた。

広告 広告

さらに、事態は安全に収束し、地域社会に広く危険が及ぶことはなかったと説明した。

Related Topics

次の試合 FUL プレミアリーグ 10:00 NEW 視聴する

声明は「警察官が現場に向かい、その後ダラス・ホール地区で車を停止させ、弓と矢を押収した」と続けた。「現段階では娯楽目的で使用するものだったとみられ、市民への脅威はなかった。調査は続いている」

チームメートらが偶然通りかかる

路上での車両停止中には、顔なじみの2人が偶然その場を車で通りかかった。同紙によると、警察官がデディッチに話を聞いているところに、ニューカッスルの控えGKマーク・ギレスピーと元DFポール・ダメットが偶然居合わせ、車を止めて手助けを申し出たという。

広告

この奇妙な一件は、デディッチにとって出来事の多いここ数カ月の締めくくりとなった。DFのデディッチは、直近の夏の移籍市場でポルトガルの強豪ベンフィカから3000万ポンドで移籍し、セント・ジェームズ・パークにやって来たばかりだ。警察が介入する前、2人が弓矢を具体的に何に使うつもりだったのかは分かっていない。

プレミアリーグでの戦いに再び集中

警察の介入と調査が続いているものの、デディッチは引き続き試合で起用できる状態にある。マティアス・ヤイスレ監督率いるチームは今週土曜午後、プレミアリーグの重要なフラム戦に臨むため、首都へ向かう。

広告

ニューカッスルは直近5試合で4敗を喫しており、不振から抜け出すためにクレイヴン・コテージでの好結果を切実に必要としている。西ロンドンで勝ち点3を獲得しなければならないという重圧が、チームにのしかかっている。