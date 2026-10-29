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ニューカッスル・ユナイテッドは今冬の移籍市場を見据え、ヴィスワ・クラクフの新鋭左サイドバック、ヤクブ・クシジャノフスキを視察するため、補強担当者をポーランドに派遣した。20歳のDFは国内で安定したプレーを見せ、複数の欧州クラブの関心を集めている。プレミアリーグのクラブであるニューカッスルは、正式な獲得打診を検討している。

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ニューカッスル、台頭するポーランドの若手選手を視察

ニューカッスルの関係者は最近、ラコフ・チェンストホヴァ戦でプレーするアカデミー出身選手を視察するため、レイモンタを訪れた。 TEAMtalkが報じている。ニューカッスルの獲得に向けた動きはまだ調査段階だが、検討されている案の一つは、シーズン途中に同選手を獲得し、直ちに残りのシーズンを過ごすためクラクフへ期限付きで戻すというものだ。評価額は約500万ユーロ（約420万ポンド）で、移籍市場が再開すれば正式なオファーが届くとみられる。

過去にはクラブが獲得オファーを拒否

17歳でトップチームデビューを果たしたこのサイドバックは、2024-25シーズンにイタリアのトリノへ期限付き移籍してコンスタントに出場し、ゴールとアシストを記録。今季はリーグ戦の全出場時間をプレーし、ヴィスワの上位争いに貢献している。

その活躍を受け、ブンデスリーガのアウクスブルクが夏の移籍市場終盤に正式なオファーを提示したが、ヴィスワは拒否した。選手本人はドイツのクラブからの接触について耳にしていたと認める一方、自分にとっては憶測の域を出ず、幼少期から所属するクラブで満足していると強調した。

今年に入ってからはオーストリアのシュトゥルム・グラーツからの接触も断られた。また、チェコのシグマ・オロモウツ、フラデツ・クラーロヴェ、バニーク・オストラヴァも関心を示した。バニーク・オストラヴァは冬に提示したオファーを受け入れられたものの、DF本人は残留して昇格を目指す道を選んだ。

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欧州のクラブも獲得争いに参入

ヴィスワが最近レギア・ワルシャワと対戦した後には、欧州5大リーグのクラブから高まる関心を反映するように、より幅広い欧州の獲得希望クラブから新たな問い合わせが届いた。

しかし、ポーランドのクラブは最近、同選手との契約を2030年6月まで延長しており、交渉では優位な立場にある。高く評価する選手を売却して資金を得なければならない差し迫った事情もない。

1月の移籍市場が重要な試金石に

ニューカッスルが当初の視察を冬の正式なオファーにつなげるかどうかは、今後数週間で獲得担当チームがクシジャノフスキをどう評価するかにかかっている。来夏までの期限付きでの復帰を提案することが、選手本人とヴィスワの双方にシーズン途中の移籍を認めてもらう上で重要になる可能性がある。手の届く評価額を背景に欧州のライバルクラブも獲得を狙っており、ニューカッスルは新年に素早く動く必要があるかもしれない。